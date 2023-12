Maria Sharapova, l'ultima concorrente con un'eredità complicata

Ma all'età di 32 anni, una delle atlete più conosciute del secolo ha dovuto porre fine a una brillante carriera. Non era più la migliore al mondo e, cosa ancora più importante, non poteva più sopportare il dolore che l'ha accompagnata costantemente, soprattutto negli ultimi due anni.

Gli infortuni, molti dei quali si sono succeduti da quando, diciassettenne, si è imposta all'attenzione del pubblico vincendo Wimbledon, hanno avuto il loro peso.

La consapevolezza di non poter continuare con la routine quotidiana è arrivata agli US Open dell'anno scorso, quando, 30 minuti prima di un incontro, ha avuto bisogno di attenuare il dolore a una spalla in cui i tendini si erano "sfilacciati come una corda".

"Il solo fatto di entrare in campo quel giorno mi è sembrato una vittoria finale, mentre ovviamente avrebbe dovuto essere solo il primo passo verso la vittoria", ha scritto la Sharapova nell'annunciare il suo ritiro, forse in modo appropriato considerando quanto spesso è apparsa sulle riviste di moda, su Vogue e Vanity Fair. "Condivido tutto questo non per ottenere pietà, ma per dipingere la mia nuova realtà: Il mio corpo era diventato una distrazione".

Il suo ritiro non è stato una sorpresa. Le avvisaglie c'erano già state agli Australian Open di gennaio, quando aveva subito la terza sconfitta consecutiva al primo turno di un grande slam. Ma una delle più grandi combattenti del gioco non vuole essere considerata come se avesse gettato la spugna. Ha detto che stava dicendo addio.

La Sharapova lascia il tennis con la posizione 373 al mondo e la sua reputazione macchiata. La sospensione di 15 mesi che ha scontato per essere risultata positiva al meldonium nel 2016 - un farmaco per le malattie cardiache che era legale fino al 1° gennaio dello stesso anno - ha dominato gli ultimi anni della sua carriera.

Inizialmente bandita per due anni, la Sharapova ha sostenuto in appello che si era trattato di un errore amministrativo e che la punizione era "ingiustamente dura", e il Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) ha concluso che sarebbe stato sbagliato definire la giocatrice una "dopata intenzionale " .

Ma da quando è tornata a praticare questo sport nel 2017, la Sharapova non è riuscita a ritrovare la vecchia magia. Anche se il suo ultimo titolo in carriera in singolare è arrivato al Tianjin Open nell'ottobre 2017, non è mai entrata nella top 20 dal ritorno dalla sospensione.

Aveva parlato di aggiungere altri cinque titoli del Grande Slam già conquistati, ma gli infortuni - alla coscia, al braccio sinistro e, soprattutto, il problema alla spalla che l'ha segnata per tutta la carriera - hanno rovinato le speranze di sfidare le migliori del tennis femminile.

La Sharapova aveva già lottato in passato contro gli infortuni, in particolare un infortunio alla spalla che aveva messo a rischio la sua carriera nel 2008. In quell'occasione ha raccontato di essersi sentita come se il braccio le stesse per "cadere" durante il recupero, ma ha continuato a completare il Grande Slam in carriera nel 2012, diventando solo la decima donna a riuscirci, e si è assicurata l'argento olimpico a Londra. Particolarmente impressionanti sono state le vittorie agli Open di Francia, nel 2012 e nel 2014, su una superficie che lei stessa ha descritto come "una mucca sul ghiaccio".

Se gli infortuni non fossero stati così gravi, forse la russa avrebbe ottenuto ancora di più.

Ci saranno sempre dei "se", così come la sospensione per essere risultata positiva al Meldonium agli Australian Open accompagnerà per sempre ogni riferimento alla sua eredità.

Tuttavia, la Sharapova sarà ricordata anche per i suoi successi in campo e per la straordinaria storia dei suoi genitori, Yuri e Yelena, che hanno scommesso tutto sul successo della loro unica figlia.

La carriera tennistica di Maria Sharapova in immagini

Con 700 dollari in tasca, il padre di Sharapova lasciò il porto russo di Sochi con la figlia per la Florida, dopo che l'ex numero 1 del mondo Martina Navratilova aveva consigliato alla giovane Sharapova di allenarsi all'estero.

Separata dalla madre per quasi due anni per problemi di visto e per dover imparare una nuova lingua, la Sharapova ha continuato a progredire in campo, entrando a sette anni nell'accademia di tennis di Nick Bollettieri. All'età di 11 anni ha firmato con Nike e nel giro di 10 anni ha vinto tre grandi slam.

È stata la durezza mentale della Sharapova a catturare l'attenzione della gente.

Bollettieri ha detto una volta della sua ex allieva: "La sua mente era semplicemente incredibile". "Non ha mai pensato di essere un fallimento".

La grinta è stata spesso trascurata a causa del fascino, che pure ha contribuito a trasformare la bambina sgraziata nata in Siberia in una star mondiale.

I suoi successi sono significativi: 36 titoli, prima donna russa a raggiungere la vetta della classifica WTA, terza donna più giovane a vincere il titolo di Wimbledon in singolare.

Chiude la sua carriera con quasi 39 milioni di dollari in premi e milioni guadagnati anche con sponsorizzazioni e varie attività commerciali. Forbes l'ha nominata atleta donna più pagata al mondo per 11 anni consecutivi.

L'unica persona nel circuito femminile che può competere con la sua celebrità? La sua più grande rivale, Serena Williams. Ma in campo è stata una gara a senso unico, con la 23 volte vincitrice del Grande Slam Williams che ha dominato, vincendo 20 dei loro 22 incontri.

La vittoria contro la Williams nella finale di Wimbledon del 2004, che l'ha proiettata verso la celebrità, si è rivelata l'apice per la Sharapova contro l'americana.

Mercoledì non c'è stato alcun tributo da parte della Williams sui social media. In effetti, poche sue coetanee hanno commentato il suo ritiro. Una spiegazione di ciò può forse essere trovata nella sua autobiografia, dove la Sharapova ha scritto di non avere "alcun interesse a farsi degli amici sul mio campo di battaglia".

Nello spogliatoio non saranno versate molte lacrime, ma nel suo saggio sul ritiro la Sharapova ha ammesso che le mancherà questo sport. "Nel dare la mia vita al tennis, il tennis mi ha dato una vita", ha detto.

Essendo una figura divisa in questo sport, lascia dietro di sé un'eredità complicata. Ma sarà ricordata anche come un personaggio inflessibile, una giocatrice che non ha mai mollato e che ha ottenuto grandi risultati in un'epoca piena di giocatori eccellenti.

