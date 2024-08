- Maria Schrader assume la presidenza della giuria del Rohrbach Film Prize

L'attrice e regista Maria Schrader assume la presidenza della giuria per il Günter Rohrbach Film Award di quest'anno. Succede all'attore Michael "Bully" Herbig, che ha ricoperto il ruolo lo scorso anno, come annunciato dalla Fondazione Günter Rohrbach Film Award e dal comune di Neunkirchen.

Il premio verrà assegnato l'8 novembre a Neunkirchen. Sono ammessi al concorso film in lingua tedesca con una durata minima di 80 minuti che trattano il tema "Lavoro e Società". Le iscrizioni per il concorso sono state aperte fino a inizio agosto, come comunicato.

Per la quattordicesima volta, la Fondazione Günter Rohrbach Film Award, in collaborazione con il comune di Neunkirchen, assegna il premio quest'anno. Onora il produttore cinematografico Günter Rohrbach, nato a Neunkirchen il 23 ottobre 1928 ("Das Boot", "The Neverending Story"). Il premio è dotato di 10.000 euro.

Si aspettano partecipanti da vari campi dell'industria cinematografica alla cerimonia di premiazione, poiché il Günter Rohrbach Film Award è noto per la sua ampia audience. La giuria, guidata da Maria Schrader, avrà il compito cruciale di selezionare il film vincitore tra le opere presentate.

Leggi anche: