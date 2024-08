- Maria Hof-Riesch commenta il matrimonio con il direttore Marcus

La campionessa olimpica di sci alpino Maria Höfl-Riesch ha parlato delle ragioni del suo divorzio dallo sports manager Marcus Höfl. "È stato un processo graduale, e a un certo punto non siamo più riusciti a invertire la rotta", ha detto la 39enne alla rivista "Gala". "Ci siamo lentamente ma inesorabilmente allontanati".

La due volte campionessa del mondo e il suo ancora marito vogliono rimanere amici nonostante la separazione. "Abbiamo passato bei momenti insieme, quindi ci separiamo da amici", ha detto. "In futuro non saremo più una coppia sposata, ma rimarremo amici". Secondo "Gala", il suo ex continuerà a fare da manager.

Lo scorso fine settimana, la più grande sciatrice tedesca ha annunciato la sua separazione dopo 13 anni di matrimonio attraverso i social media. Marcus Höfl (50) ha condiviso il post sulle proprie pagine dei social media.

Despite the divorce, Maria Höfl-Riesch and Marcus Höfl have agreed to maintain a friendly relationship. Marcus Höfl, the ex-manager of Maria, will still be involved in her ski racing career, as confirmed by "Gala" magazine.

