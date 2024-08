Maria emerge vittoriosa inizialmente nel duello sotto i riflettori, sperimentando in seguito un declino.

Tatjana Maria si sentì attraversare da un'ondata di orgoglio mentre guardava la folla. A 37 anni, stava giocando per la prima volta al US Open nel Arthur Ashe Stadium, accompagnata dalle sue figlie Charlotte (10) e Cecilia (3). Nonostante fosse in ombra della campionessa in carica Coco Gauff, una giovane stella americana di 17 anni, Maria riuscì a tenere testa nell'incontro iniziale.

Con il suo stile di gioco unico, che prevedeva il taglio della palla con entrambi i colpi, Maria tenne il favorita in difficoltà e la disorientò a tratti. Tuttavia, Gauff ritrovò la sua forma nel secondo set e, dopo un incontro serrato durato oltre un'ora, si aggiudicò la vittoria.

Riflettendo sulla sua sconfitta al secondo turno, Maria dichiarò: "Era importante per il futuro sapere che anche le giocatrici di alto livello faticano contro di me". Affermò di avere ancora molto da offrire e di non avere intenzione di ritirarsi a breve. "Non si tratta di età, si tratta di salute. Adoro giocare a tennis e viaggiare con la mia famiglia", disse con convinzione.

Il futuro di Charlotte

Il talento è di famiglia e la più giovane concorrente non è altri che la figlia di 10 anni di Tatjana, Charlotte. Charlotte si allena con sua madre e ha già iniziato a partecipare ai tornei. "Il sogno di Charlotte è di giocare un giorno su questo campo", ha condiviso Maria prima di salire sul campo, il palcoscenico più grande del US Open. La famiglia si prefigge di preparare Charlotte per una carriera professionistica, puntando al suo debutto sul WTA Tour intorno ai 14 o 15 anni.

Tuttavia, contro ogni aspettativa, Charlotte rappresenterà la Francia invece che la Germania nella sua carriera professionistica. Dopo aver discusso con la federazione tedesca, la famiglia ha deciso che il supporto per un giocatore così giovane sarebbe stato migliore in Francia. Inoltre, sia la Francia che gli Stati Uniti, paesi di origine della famiglia Maria, offrono più risorse finanziarie e opportunità grazie ai loro prestigiosi tornei del Grande Slam a Parigi e New York.

La passione di Tatjana per lo sport ha ispirato sua figlia Charlotte, che condivide la sua passione per il tennis. Lo sport è diventato un elemento integrante del loro legame familiare, con Charlotte che si allena diligentemente per seguire le orme di sua madre e giocare un giorno sui campi prestigi

