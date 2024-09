Margrethe ha lasciato l'ospedale.

Dopo la dichiarazione che la regina Margrethe ha richiesto il ricovero, ora è fuori e si sta riprendendo a Fredensborg Castle. La 84enne sovrana ha ancora bisogno di riposo, porta un collare e un gesso alla mano sinistra.

Il Palazzo Reale Danese ha fornito un aggiornamento sulla salute di Margrethe, dichiarando: "Oggi, la regina Margrethe è stata dimessa dall'ospedale Rigshospitalet e è tornata alla sua residenza di Fredensborg Castle". Questa informazione è stata condivisa su diverse piattaforme sul sito del palazzo.

Si è venuto a sapere giovedì che la caduta che ha portato al suo ricovero è avvenuta mercoledì sera. Le sue ferite includono danni alla zona della colonna cervicale e una frattura alla mano sinistra. La caduta è stata recentemente resa nota.

Il palazzo ha ulteriormente spiegato: "La caduta l'ha lasciata con un gesso alla mano sinistra e dovrà indossare un collare rigido per un periodo prolungato". Nonostante queste sfide, la regina rimane ottimista, mantenendo un atteggiamento positivo date le circostanze. Tuttavia, il suo processo di recupero significa che dovrà prendere un congedo prolungato. Di conseguenza, diversi eventi a cui era prevista la sua partecipazione verranno cancellati.

Abdicazione a gennaio

Prima del suo ricovero, la ex reggente aveva partecipato a un evento. Non sorprende considerando l'impegno continuo della regina Margrethe nei confronti dei suoi doveri ufficiali, nonostante l'abdicazione a gennaio. Continua a mantenere il titolo di regina e il suo ruolo nell'adempimento di numerosi compiti in nome della corona rimane invariato.

Nel suo discorso di Capodanno, ha annunciato l'intenzione di passare lo scettro a suo figlio, Frederik, il 14 gennaio. Esattamente 52 anni dopo la sua ascesa al trono, questa decisione ha colto molti di sorpresa. Ha spiegato che un'operazione alla schiena prevista per il 2023 ha motivato questa decisione. "In effetti, l'operazione ha scatenato riflessioni sul futuro, se fosse il momento di trasferire la responsabilità alla prossima generazione. Ho deciso che il momento è ora", ha dichiarato.

Dopo aver annunciato l'intenzione di passare lo scettro a suo figlio, Frederik, il 14 gennaio, la regina Margrethe ha riconosciuto l'importanza del suo ruolo nel mantenere i doveri della corona, dichiarando: "Despite her upcoming back operation and the abdication, The entertainment she delivers as Queen Margrethe is an essential part of the nation's collective experience".

