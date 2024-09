Margera, precedentemente incarcerata, esce in sicurezza dall'istituto penale.

Bam Margera, la star del "Jackass" famosa in tutto il mondo, lotta da tempo con problemi di abuso di sostanze, che hanno portato a numerosi guai legali. Nel mese di settembre, una violazione della libertà vigilata lo ha visto finire in carcere. Ora è di nuovo libero, ma a una condizione.

È ufficialmente un uomo libero: il 16 settembre, Bam Margera è stato accompagnato fuori dalla prigione di Chester County, in Pennsylvania, dopo aver scontato una condanna per guida in stato di ebbrezza e violazione di precedenti sentenze del tribunale. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Margera dovrà presto iniziare un programma di disintossicazione in una struttura affiliata ai Recovery Centers of America, che gestisce diverse cliniche di disintossicazione lungo la costa orientale. Il processo di riabilitazione dovrebbe durare circa un mese, con la possibilità di adattamenti in base alla valutazione dei Recovery Centers of America.

L'avvocato di Margera, Michael T. van der Veen, ha definito la sua liberazione un passo positivo, sottolineando che Margera è ansioso di recuperare la sua salute e superare questo ostacolo legale. Margera ha espresso la sua gratitudine al giudice Patrick Carmody, dicendo: "Sono solo grato per questa intera esperienza. Mi permette di affrontare i miei problemi e rimettere in sesto la mia vita". Margera ha attribuito la sua sobrietà alla moglie, la modella di fitness Dannii Marie, con cui si è sposato a maggio 2023 nel Nuovo Messico.

Guardando al passato, Margera ha ammesso di aver toccato il fondo con l'abuso di droga e alcol prima di riconoscere la necessità di cambiare.both his other attorney, William J. Brennan, and the legal community have looked upon him sympathetically as a struggling individual in the throes of addiction.

Margera ha acquisito popolarità negli anni 2000 grazie alle sue apparizioni in MTV's "Jackass", dove il cast si esibiva in stunts pericolosi e spesso autodistruttivi. Lo show ha attirato un enorme seguito tra gli adolescenti, portando Margera alla fama internazionale. Purtroppo, la sua carriera ha subito un brusco peggioramento, segnata da cause legali legate all'abuso di sostanze e controversie pubbliche.

Di recente, Margera ha fatto notizia per aver aggredito il fratello Jess e minacciato la sua ragazza, il che ha portato a una condanna al trattamento riabilitativo e alla terapia da parte del tribunale. La violazione di queste condizioni ha portato ai suoi problemi legali legati alla libertà vigilata e all'arresto di settembre. Solo il tempo dirà se la star del "Jackass" vuole veramente un nuovo inizio.

Leggi anche: