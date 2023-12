Maren Morris mette in allarme la musica country con il suo nuovo EP "The Bridge".

Venerdì la cantante texana ha pubblicato un duo di nuove canzoni e video musicali - intitolati "The Tree" e "Get The Hell Out Of Here" - nell'ambito di un EP intitolato "The Bridge".

Le canzoni offrono uno sguardo ai sentimenti della Morris sullo stato della musica country di oggi: in "The Tree" canta di come stia "prendendo a colpi d'ascia l'albero, il marciume alle radici è la radice del problema, ma vuoi dare la colpa a me, sono rimasta in giro più a lungo di quanto chiunque dovrebbe".

I video musicali delle due canzoni condividono un filo narrativo ed entrambi si svolgono in una comunità finta e stantia di case e attività commerciali a misura di bambola che costituiscono una piccola città che attraversa vari stati di distruzione.

C'è persino un cartello che identifica il luogo come una "cittadina perfetta dall'alba al tramonto" - apparentemente un riferimento alla polarizzante canzone di Jason Aldean, "Try That in a Small Town", e alla precedente disputa pubblica di Morris con lui - così come altri cartelli, tra cui uno che dice "Go Woke Go Broke".

In "Get The Hell Out Of Here", la Morris canta "I do the best I can, But the more I hang around here, The less I give a damn" (faccio del mio meglio, ma più rimango qui, meno me ne frega), il che sembra suggerire che stia pianificando una sorta di esodo dal genere country nel suo complesso.

Un altro testo eloquente, quello di "The Tree", mostra come la Morris abbia finito di "urlare la verità a un bugiardo, passando diecimila ore a cercare di combatterlo con i fiori, quando l'albero era già in fiamme".

In un'intervista pubblicata venerdì, Morris ha dichiarato al LA Times: "Pensavo che mi sarebbe piaciuto bruciarlo e ricominciare da capo. Ma si sta bruciando da solo senza il mio aiuto".

Per quanto riguarda il futuro della vincitrice di un Grammy, potrebbe essere qualcosa di più pop, se il suo collaboratore in "Get The Hell Out Of Here" è un'indicazione. Ha registrato il brano con il produttore Jack Antonoff, noto per aver creato la magia del pop con Taylor Swift. Secondo la pubblicazione, la Morris e Antonoff stanno attualmente lavorando a un nuovo LP.

