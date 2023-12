Marcus Ericsson vince la 500 Miglia di Indianapolis dopo una ripartenza che lo porta a una volata fino al traguardo

Ericsson era in vantaggio di 3 secondi a 5 giri dalla fine e stava volando verso la vittoria quando Jimmie Johnson si è schiantato contro il muro, causando una bandiera rossa che ha temporaneamente fermato la gara e ha dato vita a una volata finale fino al traguardo.

Alla ripartenza, Ericsson ha contrastato l'incursione di Pato O'Ward e ha vinto la gara per la prima volta in carriera.

In un'intervista post-gara, Ericsson ha dichiarato di essersi dovuto concentrare per la ripartenza, ma di sapere che avrebbe potuto conquistare la bandiera a scacchi.

"Ho dovuto fare di tutto per tenerli dietro", ha detto. "Non posso crederci, sono felicissimo".

Ericsson è passato al comando dopo un errore catastrofico del neozelandese Scott Dixon a fine gara.

Dixon, partito in pole position, sembrava essere il probabile vincitore con la macchina più forte all'Indianapolis Motor Speedway, fino a quando un'infrazione per eccesso di velocità durante l'ultimo pit stop lo ha messo fuori gioco. Dopo aver guidato 95 dei 200 giri di domenica, Dixon si consola diventando il leader di tutti i tempi nella storia della Indy 500, superando Al Unser.

Ericsson, che ha corso in Formula Uno dal 2015 al 2018 prima di passare alla IndyCar, è il secondo svedese a vincere la Indy 500, dopo il titolo di Kenny Bräck nel 1999.

Ha dovuto affrontare le sfide di altri sette ex vincitori, tra cui il quattro volte vincitore Helio Castroneves, che ha chiuso al 7° posto.

Prende il nome dalle 500 miglia completate dal gruppo, "The Greatest Spectacle in Racing" è l'evento di punta della IndyCar Series ed è stato disputato per la prima volta nel 1911. La sua arena è l'Indianapolis Motor Speedway, un ovale lungo 2,5 miglia così grande da racchiudere un campo da golf a 18 buche e con una capacità permanente di 257.325 posti a sedere, la struttura sportiva con la più alta capacità al mondo.

Quest'anno ha visto il ritorno di tutti gli spettatori dopo che la pandemia di Covid-19 ha limitato la gara dello scorso anno a una folla ridotta e ha impedito a tutti i fan di partecipare nel 2020.

La Indy 500 è stata la seconda tappa di una giornata di corse automobilistiche d'élite, dopo il Gran Premio di Monaco e prima della Coca-Cola 600 della NASCAR a Charlotte, North Carolina.

Issy Ronald della CNN ha contribuito a questo servizio.

