- Marco Reus firma con il LA Galaxy.

Il trasferimento del calciatore nazionale di calcio ex Marco Reus ai Los Angeles Galaxy della Major League Soccer (MLS) è completo. Il club ha annunciato che il 35enne ha firmato un contratto fino alla fine della stagione 2026. ESPN aveva già riferito dell'accordo. Dopo la scadenza del contratto con il Borussia Dortmund, Reus si unirà al club statunitense a parametro zero. Il centrocampista offensivo sarà presentato ufficialmente venerdì sera (ora CET). In passato, stelle del calcio come David Beckham e Zlatan Ibrahimovic hanno giocato per Los Angeles.

Il manager di LA Galaxy: "Marco Reus è un calciatore di livello mondiale"

"Tutta la fortuna in California, Marco!" ha scritto il Borussia Dortmund (BVB) sulla sua homepage. Dopo dodici anni, il BVB non ha offerto a Reus un nuovo contratto. Tuttavia, il nativo di Dortmund ha espresso il desiderio di "un'avventura nuova".

"Marco Reus è un calciatore di livello mondiale che ha brillato ai massimi livelli e ha giocato in due finali di Champions League con il Borussia Dortmund e con la nazionale tedesca ai Mondiali", ha dichiarato Will Kuntz, general manager dei LA Galaxy. "Siamo entusiasti del contributo di Marco ai LA Galaxy mentre entriamo nella fase cruciale della stagione MLS 2024 e oltre".

Dopo una deludente stagione 2023 in cui i LA Galaxy hanno mancato i playoff, la squadra è ora tra i favoriti per il titolo. Con Reus come opzione offensiva aggiuntiva, la squadra punta a vincere il suo primo MLS Cup dal 2014. "È un vincente provato e leader il cui talento e visione si adatteranno perfettamente al gruppo mentre ci prepariamo al riavvio del campionato e alla corsa ai playoff", ha spiegato l'allenatore Greg Vanney.

