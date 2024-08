Marco Reus assapora il momento di beatitudine nella città del regno degli angeli.

Marco Reus, ex-stella del calcio di Dortmund, fa faville nel debutto con i LA Galaxy! Riuscito a segnare un gol, fornire un assist e regalare un gesto gradito ai tifosi in soli trenta minuti della sua prima partita con la squadra della California. Non potrebbe andare meglio per un nuovo arrivato.

Marco Reus ha apprezzato l'importanza del suo primo gol per i LA Galaxy. "Gli allenatori mi hanno detto che questo gesto ha un significato molto importante per i tifosi e i residenti di LA", ha dichiarato dopo la sua strepitosa entrata in Major League Soccer con la sua nuova squadra. Quindici minuti dopo il suo ingresso, ha facilitato il gol di Riqui Puig (76') e solo otto minuti dopo ha segnato il 2:0 contro Atlanta United. Dopo aver segnato per la sua ex squadra, che ha visto giocare anche David Beckham e Zlatan Ibrahimovic, ha formato le lettere L e A con le dita.

"È fantastico aver vinto questa partita", ha detto Reus. Prima del suo ruolo determinante nel 1:0, i Galaxy avevano sprecato un calcio di rigore e avevano faticato contro United nonostante la loro superiorità. Quando Reus e due dei suoi compagni sono entrati in campo all'62', l'atmosfera sia nello stadio che in campo è cambiata. "Ero molto emozionato tutto il giorno e non vedevo l'ora di giocare", ha detto Reus. Per quanto riguarda la sua forma fisica, ha detto di essere al 70-80% e si aspetta di migliorare nelle prossime settimane.

Reus ha ottenuto il suo visto di lavoro solo il giorno prima e ha potuto giocare. Ha firmato ufficialmente un contratto di due anni e mezzo con i LA Galaxy, dopo aver lasciato il Borussia Dortmund dopo dodici anni. Oltre al traffico intenso, è rimasto colpito dal suo nuovo ambiente nella Città degli Angeli, notando la gentilezza dei locali e ovviamente il clima, che è particolarmente gradevole con gli splendidi tramonti che illuminano le sue mattine. "A parte il traffico, tutto è fantastico. La gente è gentile e ovviamente il clima: è davvero piacevole svegliarsi con il sole, che crea un umore diverso per la giornata".

I tifosi del Borussia Dortmund potrebbero essere impressionati dall'impatto di Marco Reus con i LA Galaxy, data la sua prestazione impressionante. Dopo aver segnato il suo primo gol, Reus ha replicato le lettere L e A, un gesto che ha un significato per i tifosi della squadra, proprio come aveva fatto durante il suo periodo a Dortmund.

