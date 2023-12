March Madness 2023: Il "giocatore di basket più fenomenale d'America" può portare l'Iowa al suo primo titolo di campione nazionale?

Nel corso di questo percorso, i risultati della stella dell'Iowa Caitlin Clark hanno superato i confini della storia e sono diventati quasi sovrumani, dato che la giocatrice ha accumulato una serie impressionante di record.

I 41 punti di Clark nella vittoria di Iowa alle Final Four contro South Carolina, prima testa di serie e campione in carica, sono stati il totale più alto di sempre in quel girone, una prestazione resa ancora più notevole dalla qualità dell'avversario.

Ha contribuito a 58 dei 77 punti realizzati da Iowa contro South Carolina, la quarta partita in questo torneo in cui ha realizzato più di 50 punti. Secondo ESPN, tutte le altre giocatrici del torneo hanno giocato una partita del genere solo una volta.

Pochi giorni prima, è diventata la prima giocatrice maschile o femminile nella storia del torneo NCAA a registrare una tripla-doppia da 40 punti.

"Penso che sia la giocatrice di basket più fenomenale d'America. Credo che non ci sia nessuno come lei", ha dichiarato ai giornalisti l'allenatrice di Iowa Lisa Bluder dopo che la sua squadra ha conquistato la finale.

"In tanti aspetti, non solo nel segnare, ma anche nel passare la palla, nel gestirla... E poi la sua mentalità, credo che sia questo l'aspetto speciale: crede in se stessa, crede nelle sue compagne di squadra".

Sebbene Clark abbia già conquistato il suo posto tra le grandi della March Madness, c'è ancora da decidere il titolo del campionato.

Clark sarà il fulcro del piano di gioco dell'Iowa e del suo scintillante attacco, che quest'anno ha raggiunto la vetta delle statistiche NCAA e ha continuato a stupire durante la March Madness, con una media di 86 punti a partita.

"Daremo il massimo per altri 40 minuti", ha dichiarato Clark nella conferenza stampa pre-gara.

"Sappiamo che è tutto ciò che ci resta della nostra stagione. È tutto ciò che ci resta con McKenna (Warnock) e Monika (Czinano), che hanno dato il loro cuore e la loro anima a questo programma", ha aggiunto, riferendosi a una senior e al quinto anno della squadra.

Nel frattempo, dall'altra parte del campo, Angel Reese della LSU ha avuto un torneo da record, diventando la prima giocatrice in assoluto ad avere 100 punti, 70 rimbalzi, 10 blocchi e 10 rubate in un singolo torneo NCAA, oltre a legare il record NCAA di doppia-doppia stagionale a 33, secondo ESPN.

La sua collaborazione con Alexis Morris, in particolare, determinerà probabilmente il destino dei Tigers domenica.

Come Iowa, LSU ha sconvolto una testa di serie n. 1 nel suo percorso verso la finale, intraprendendo un'epica rimonta dopo essere stata sotto di nove punti all'inizio del quarto quarto per assicurarsi il posto.

Anche nelle Sweet 16 i Tigers hanno vinto con un margine minimo, superando un deficit di un punto a 10 secondi dalla fine.

Oltre alle proprie esperienze di vittoria in questo torneo, LSU può contare sull'esperienza del capo allenatore Kim Mulkey, che ha già vinto tre campionati nazionali a Baylor, nel 2005, 2012 e 2019, ed è diventato il secondo allenatore a condurre due diversi programmi al campionato nazionale.

"Sono tornata a casa per molte ragioni", ha detto dopo la vittoria su LSU. "Uno, appendere un giorno la bandiera del campionato nel PMAC (Pete Maravich Assembly Center). Mai e poi mai si pensa di poter fare una cosa del genere in due anni".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com