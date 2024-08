Marc Terenzi si dice che attualmente risieda in un centro di riabilitazione.

Secondo il mio amico, Marc Terenzi avrebbe avuto un crollo il venerdì e ora sta ricevendo aiuto in una clinica situata a Berlino. La notizia è stata riportata per prima dal quotidiano "Bild". Si dice che in precedenza Terenzi si fosse rivolto alla sua cara amica Mandy Johnson, residente in Canada, in cerca di aiuto. Durante la loro conversazione telefonica, ha espresso la sua disperazione dicendo: "Devi aiutarmi, non ce la faccio più".

Terenzi sta apparentemente seguendo una terapia per superare il trauma e migliorare la sua salute mentale nella clinica. Questo trattamento include anche la gestione della sua presunta dipendenza dall'alcool, che era stata una preoccupazione in passato. Nel 2019, Terenzi ha ammesso in un'intervista a RTL di bere fino a 2 litri di vodka al giorno. L'alcool è stato anche ritenuto responsabile dei suoi litigi con Verena Kerth, che spesso facevano notizia.

La sua turbolenta relazione con Kerth, che ha culminato nella loro separazione a luglio e nella successiva aspra battaglia per la custodia, è stata indicata come una delle principali cause del suo attuale stato, secondo l'amico che ha parlato con "Bild". Johnson ha dichiarato: "Era umiliato, ferito e ridotto piccolo nella sua ultima relazione. Non gli è rimasto alcun valore. Sta lottando, ma non può farlo da solo. Ma ora sta ricevendo l'aiuto di cui ha bisogno nella clinica".

Kerth ha poi parlato con RTL della permanenza di Terenzi in clinica. Si dice che sia "entusiasta" del fatto che lui finalmente stia cercando aiuto. "Ha spesso promesso di farlo, ma non l'ha mai fatto. Il fatto che ora stia ricevendo il supporto di cui aveva veramente bisogno è un grande sollievo. Gli auguro il meglio per il difficile cammino che lo aspetta", ha detto in risposta alla richiesta di commento di RTL.

Litigio pubblico post-separazione

Di recente, la coppia si è scontrata pubblicamente per questioni di denaro. Secondo "Bild", Kerth sta chiedendo a Terenzi 10.000 euro. Inoltre, si dice che lui debba coprire l'affitto, nonostante abbia vissuto con lei durante la loro relazione, ma non abbia contribuito alle spese.

Tuttavia, non è chiaro se Terenzi possa permettersi di pagare la somma richiesta. Il cantante ha recentemente dichiarato di non essere riuscito a trovare lavoro e di aver subito perdite finanziarie a causa del processo per presunta molestia sessuale nei confronti di una minorenne. Il caso riguardava la figlia di un'ex fidanzata. Il processo si è concluso senza un verdetto di colpevolezza, ma con la condizione di un risarcimento vittima-perpetratore. Terenzi ha inizialmente accettato questa condizione, ma poi ha cambiato idea. Vuole un "assoluzione completa" e intende dimostrare la sua innocenza in tribunale, come ha dichiarato al quotidiano "Bild" a giugno.

L'industria dello spettacolo potrebbe aver provato preoccupazione quando è emersa la notizia dei problemi di salute mentale di Marc Terenzi e del suo soggiorno in clinica a Berlino. Durante la sua prima chiamata a Mandy Johnson, Terenzi ha espresso la sua difficoltà e ha supplicato aiuto, dicendo di non poter continuare da solo.

Leggi anche: