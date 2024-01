Marc Marquez batte Fabio Quartararo in un thriller tailandese per conquistare il titolo della MotoGP

Al catalano bastava finire con due punti di vantaggio sul suo rivale più vicino, Andrea Dovizioso della Ducati, e l'italiano non è mai stato abbastanza vicino da rovinare la festa quasi inevitabile del pilota Repsol Honda.

Il weekend di gara, tuttavia, è stato tutt'altro che semplice per Marquez. Una terrificante caduta dall'alto durante la prima sessione di prove del venerdì ha visto l'uomo di Cervera lasciare il centro medico del circuito in barella.

Dopo un breve ricovero in ospedale per accertamenti è stato dimesso, ma il campione in carica si è ritrovato di nuovo nella ghiaia, anche se in modo meno spettacolare, durante le qualifiche, dopo aver spinto troppo durante un giro volante.

Anche la gara non sembrava destinata ad andare per il verso giusto. Fabio Quartararo, il giovane debuttante della Petronas Yamaha, è partito dalla pole position con Marquez alle spalle. I due hanno allungato sul gruppo, con il pilota della Yamaha factory Maverick Viñales che li seguiva a distanza.

Per un po' è sembrato che Marquez potesse anche accontentarsi di un secondo posto che gli avrebbe permesso di conquistare facilmente il titolo: gli bastava finire con due punti di vantaggio su Dovizioso, che era lontano, quarto. Ma accontentarsi non è nello stile del pilota della Honda.

A due giri dalla fine, ha iniziato a sfidare l'impressionante Quartararo, che cercava la sua prima vittoria nella classe regina, con Marquez che ha preso il comando all'ultimo giro, con poche opportunità di sorpasso.

Il ventenne francese ha tentato un affondo all'ultima curva, ma Marquez ha reagito, tagliando il traguardo con pochi centimetri di distanza tra i due e conquistando il titolo con una vittoria che lo ha portato a 110 punti di vantaggio su Dovizioso, con soli 100 punti ancora da giocare.

Quando ha tagliato il traguardo, Marquez ha tirato pugni all'aria, mentre uno sconsolato Quartararo si accasciava sul suo serbatoio. Il pilota satellite della Yamaha ci è andato vicino diverse volte in questa stagione, ma la prima vittoria in MotoGP gli sfugge ancora.

I festeggiamenti teatrali sono un segno distintivo della MotoGP, pionieristico per Valentino Rossi e il suo fan club. Un tavolo da biliardo attendeva Marquez a lato del Chang International Circuit.

Il neo-campione ha ricevuto una stecca da un meccanico in smoking e ha iniziato a piazzare una palla otto, simbolo del suo ottavo titolo, nella tasca d'angolo.

Un luccichio d'oro è stato sparato in aria sopra di lui mentre saliva sul tavolo con una "palla otto" gigante e salutava la folla di Buriram.

"È stato un modo bellissimo di vincere il campionato", ha detto Marquez ai giornalisti dopo la gara. "Anche se all'ultimo giro non ci stavo pensando! Arrivare in parco chiuso con tutto il Repsol Honda Team è stato fantastico; è un sogno farlo con tutto il fan club e la bella festa".

"Ogni anno è speciale", ha aggiunto. "Non è facile mantenere tutto perfetto ogni anno per lottare per il titolo e ho avuto un inverno molto difficile con l'infortunio, ma io, la squadra e HRC l'abbiamo gestito bene. Ora ci godiamo un po' questa sensazione".

È facile dimenticare che Marquez ha solo 26 anni. Questo è stato il suo 130° podio in carriera, il 91° nella classe regina del MotoGP e la 53° vittoria in un Gran Premio. Ora è terzo dietro al leggendario Giacomo Agostini (otto) e a Valentino Rossi (sette) nella classifica delle vittorie di tutti i tempi nella classe regina. Pochi scommetterebbero sul suo sorpasso su entrambi.

Nonostante l'apparente facilità con cui il catalano ha conquistato il suo ultimo titolo - con quattro gare ancora da disputare, la prima volta dopo la vittoria di Valentino Rossi nel 2005 - questa stagione è stata caratterizzata da gare combattute ed emozionanti. Il problema per il gruppo degli inseguitori non è tanto che Marquez vince o finisce quasi sempre sul podio, ma che nessuno degli sfidanti è stato abbastanza costante da minacciare la sua carica per il titolo.

Quartararo, a 182 punti di distanza, al settimo posto, e a due punti dal sesto posto di Valentino Rossi, è forse l'uomo più adatto a minacciare l'enfatico dominio di Marquez. Secondo quanto riferito, la Yamaha offrirà al francese un pacchetto quasi di livello industriale nel 2020. Ne avranno bisogno, per sfidare l'indubbio genio dell'uomo in cima all'albero della MotoGP.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com