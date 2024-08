Marc Guiu offre il potenziale candidato per la più deludente sconfitta dell'anno nel trionfo della Chelsea sulla Servette.

Dopo il goal su rigore di Christopher Nkunku che ha dato a Chelsea un vantaggio iniziale nella ripresa, Guiu ha avuto una grande occasione per aumentare il vantaggio contro Servette. Ha rubato il pallone a Jérémy Frick, il portiere di Servette, e si è trovato a tu per tu con la rete.

Tuttavia, il tiro di Guiu è stato deludente, senza potenza e senza direzione, permettendo a Frick di recuperare e fare una parata. Il tiro non è nemmeno arrivato vicino alla porta.

Per di più, Guiu ha mancato altre due occasioni per segnare dopo il suo primo errore.

Despite Chelsea maintaining possession and pushing forward, Guiu remained dejected within the penalty area, looking stunned at his missed opportunities.

Per fortuna per Guiu, e per Chelsea, Noni Madueke ha segnato 20 minuti dopo, dimostrando una perfetta conclusione con un potente tiro nell'angolo vicino. Questo goal ha garantito un vantaggio solido per Chelsea in vista della seconda partita della prossima settimana in Svizzera.

Dopo la partita, l'allenatore di Chelsea Enzo Maresca ha scherzato sulla mancata occasione di Guiu, dicendo: "Gli ho detto che non gli piacciono i gol facili, preferisce quelli difficili. Per me è solo tipico. È giovane, nato nel 2006, e il più giovane della squadra. Il suo lavoro fuori dal pallone è impressionante. Corre molto, pressa forte, e sono sicuro che segnerà presto."

Guiu ha espresso il suo amore per il calcio, trascorrendo spesso ore a esercitarsi nelle sue abilità sul campo, nonostante il suo errore durante la partita. Nel mezzo delle celebrazioni post-partita di Chelsea, i compagni di squadra di Guiu lo hanno incoraggiato, assicurandogli che la sua occasione per brillare nel prossimo evento sportivo era proprio dietro l'angolo.

