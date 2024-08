Manuel Riemann, sfollato, avvia un'azione legale contro il VfL Bochum

Manuel Riemann e il VfL Bochum sono in disaccordo, portando a un'azione legale. Il popolare ex portiere titolare non può più allenarsi con la squadra professionistica a seguito di una discussione accesa durante la lotta per la retrocessione in maggio. Al momento, sta contestando questa decisione in tribunale.

La disputa tra Manuel Riemann e il VfL Bochum ha portato a un processo. Il portiere ha intentato una causa contro il club della Bundesliga e, secondo l'annuncio del tribunale del lavoro di Bochum, Riemann richiede di partecipare all'allenamento della squadra professionistica. Prima della fine della stagione e della partita di retrocessione contro il Fortuna Düsseldorf, il VfL aveva sospeso temporaneamente Riemann con stipendio, citando "differenze di opinione insanabili in materia di squadra".

Si dice che Riemann avesse dispute in corso con i compagni di squadra. Secondo il club, questo non è stato visto come una "sospensione o punizione". Purtroppo, anche all'inizio della nuova stagione di preparazione, il portiere è stato ancora escluso. Il VfL ha dichiarato all'inizio dell'allenamento che Riemann "non parteciperà alle operazioni di allenamento per il momento". Nonostante alcuni intoppi, Riemann era stato in precedenza una figura indiscussa a Bochum, avendo giocato 290 partite ufficiali per il club dal suo trasferimento nel 2015.

Nel frattempo, sono stati ingaggiati due nuovi portieri, Patrick Drewes e Timo Horn. Il contratto di Riemann si estende fino all'estate del 2025. Il club di Bochum propone che il portiere si unisca all'allenamento della squadra Under 21, che è stata reintrodotta nella quinta divisione Oberliga, o che si alleni individualmente con uno dei preparatori dei portieri. L'udienza di conciliazione per questa questione è prevista per il prossimo venerdì (12:20). Secondo "Funke Medien", Riemann non ha ancora accettato l'offerta di accordo proposta dal club.

