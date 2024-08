Manuel non esprime alcun interesse per la cerimonia di partenza del Bayern.

Il futuro di Neuer con il Bayern di Monaco è sicuro dopo la partenza dalla DFB: possibile un nuovo contratto

Il portiere tedesco di tutti i tempi, Manuel Neuer, non ha intenzione di appendere i guantoni al FC Bayern Monaco dopo la sua partenza dalla nazionale tedesca. Un nuovo contratto sembra addirittura plausibile per il 38enne. Questa notizia potrebbe non essere gradita ad Alexander Nübel, attualmente in prestito al VfB Stuttgart.

Il mandato di Neuer con il Bayern Monaco, campione tedesco in carica, scade quest'estate 2025. Tuttavia, ha reso chiaro che non entra nella nuova stagione con l'idea di dire addio alla fine di essa, "Non entro nella stagione con l'intenzione di dire addio alla fine di essa", ha detto al "Kicker".

Il capitano di 38 anni ragiona che se riescono a superare la stagione con lo staff tecnico nuovo e un'ondata di energia fresca, è un divertimento anche per lui. "E se c'è divertimento, allora quello sicuramente continua oltre l'estate prossima", ha aggiunto Neuer sulla prospettiva di prolungare la sua carriera. È aperto a qualsiasi opportunità nel calcio, dicendo "non si sa mai cosa potrebbe succedere".

"Nessuna pressione per discutere l'estensione del contratto"

Neuer mantiene un dialogo stretto con l'allenatore Vincent Kompany, il direttore sportivo Christoph Freund e il direttore sportivo Max Eberl. "Ho regolari interazioni con l'allenatore, con Christoph e Max", ha menzionato. È soddisfatto della loro reciproca soddisfazione e non sente il bisogno di discutere gli accordi futuri per ora. "Ma il momento per tali discussioni è ancora lontano. Ma arriverà", ha concluso.

La possibilità che il portiere in prestito del Bayern Alex Nübel determini il suo futuro non è qualcosa che Neuer considera. "Non credo che la continuazione della mia carriera dipenda da Alex Nübel", ha detto, sottolineando l'indipendenza delle loro carriere. Il Bayern aveva prorogato il contratto di Nübel fino al 2029.

Neuer ha una forte relazione con Nübel, menzionando "Ho una buona relazione con Alex e sono stato felice di vederlo nella nazionale. Abbiamo passato bei momenti insieme in allenamento". Non c'è animosità tra loro, lo ha confermato. Nübel era tra i giocatori della nazionale tedesca provvisoria nel campo di allenamento, ma non era parte del torneo, con Neuer ancora il primo scelta indiscusso.

"Attesa per la finale di Champions League nel 2025"

Neuer, che ha capitanato la Germania per 15 anni e ha guadagnato 124 presenze internazionali, non esclude l'idea di un ritorno alla squadra DFB, come Toni Kroos prima dell'Euro. "Non si dovrebbe mai escludere una cosa del genere, e non lo farò... È una decisione deliberata e consapevole per me", ha dichiarato sulla sua uscita dalla DFB. "Non è stato facile, ma mi sento bene al riguardo perché è la mia decisione personale. Certo, c'è un accenno di tristezza, ma anche sollievo".

Vede le pause internazionali come un'opportunità per recuperare e prepararsi mentalmente per una campagna di Bundesliga di successo. In una nota sviluppo, Neuer ha espresso la sua eccitazione per la possibilità che la finale di Champions League si svolga a Monaco d

