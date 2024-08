Manuel Neuer sembra prendere una pausa dalla DFB e ha intenzione di continuare dopo.

Dopo otto tornei importanti, Manuel Neuer non sembra avere fretta di lasciare la nazionale tedesca. Il portiere a lungo numero uno vorrebbe continuare dopo l'eliminazione contro la Spagna agli Europei 2022, secondo Bild. Tuttavia, Bild suggerisce anche una pausa imminente per Neuer.

Pausa insolita, poi si guarda al Mondiale 2026: sembra che il portiere Manuel Neuer voglia prolungare il suo mandato con la nazionale tedesca. Come riportato da Bild, il vincitore del Mondiale 2014 sta valutando questa opzione. Il direttore sportivo della DFB, Rudi Völler, aveva precedentemente menzionato che Neuer avrebbe avuto la prima chiamata nella rosa di settembre. La DFB non ha confermato il report di Bild su richiesta.

Neuer, che ha servito come numero uno in otto tornei principali, ora ambisce a partecipare al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico, anche a 40 anni. Questa possibilità dipende in gran parte dall'allenatore Julian Nagelsmann, che ha espresso l'intenzione di ringiovanire la squadra, tenendo presente il Mondiale 2026.

Secondo Bild, Neuer non si unirà alla squadra per la partita contro l'Ungheria a Düsseldorf (7.9.) e contro i Paesi Bassi ad Amsterdam (10.9.), ma tornerà "verso la fine dell'anno". All'inizio di agosto, Neuer ha dichiarato di non avere aggiornamenti da condividere. Dopo l'uscita dagli Europei quattro settimane prima, ha lasciato la decisione sul suo futuro con la maglia della DFB aperta. Ci sono ulteriori finestre della Nations League in ottobre e novembre, ciascuna con due partite.

Dopo gli Europei 2022, Thomas Müller, Toni Kroos e il capitano Ilkay Gündogan hanno lasciato la squadra della DFB. Se Neuer continua, diventerebbe presumibilmente un candidato per il ruolo di capitano della squadra - è stato capitano della DFB per sette anni fino all'autunno 2023. Il suo contratto con il Bayern Monaco scade nel 2025. Il proseguimento di Neuer potrebbe rappresentare un altro duro colpo per Marc-André ter Stegen. Il 32enne è stato il portiere principale del Barcellona per quasi un decennio, ma non è mai riuscito a conquistare il posto da numero uno in Germania. Ha spesso sostituito Neuer durante le assenze per infortunio, come recentemente dopo l'incidente sciistico di Neuer a dicembre 2022.

Il direttore sportivo della DFB, Rudi Völler, aveva precedentemente menzionato che Neuer avrebbe avuto la prima chiamata nella rosa di settembre, allineandosi con i processi decisionali della Commissione per la nazionale. Se Neuer prosegue con la nazionale tedesca, potrebbe diventare capitano della squadra

Leggi anche: