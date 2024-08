Manuel Neuer scrive una lettera sincera alla squadra di calcio tedesca

Con la sua uscita dalla nazionale di calcio tedesca, il leggendario portiere Manuel Neuer ha ufficialmente posto fine a un'era. In una lettera commovente, ha espresso le ragioni della sua decisione, tra cui l'età che ha giocato un ruolo significativo.

Scrivendo su "The Players' Tribune", Neuer ammette che questo non è da lui come persona riservata. Tuttavia, dopo aver annunciato il suo ritiro, ha sentito il bisogno di condividere di più di un semplice post su Instagram. Ha voluto esprimere l'impatto profondo che la Germania e il calcio hanno avuto su di lui.

Il campione del Mondo del 2014 si tuffa nei mesi successivi, ripercorrendo il suo recupero da una frattura alla gamba, il suo ritorno e l'ospitalità della Germania al torneo EURO. Quando è stato selezionato per la squadra al torneo, Neuer ha detto che è stato uno dei suoi momenti più orgogliosi. Un piccolo miracolo, senza dubbio.

Il 5 ottobre 2022, Neuer ha dichiarato che era giunto il momento di appendere la maglia della DFB, dopo aver giocato 124 partite internazionali. Dopo il torneo, ha vissuto una serie di emozioni positive durante le vacanze. Ha ammesso che la parte emotiva di lui voleva continuare, addirittura puntando al Mondiale del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico - una sfida dato che avrebbe avuto 40 anni.

"Mi sento benissimo in questo momento, sia fisicamente che mentalmente", riflette Neuer. Tuttavia, sa che nessuno può prevedere il futuro. Dopo aver condiviso i suoi pensieri con i suoi confidenti, ha sentito che era il momento giusto per andare avanti.

Lasciare la nazionale permette a Neuer di concentrarsi sulla sua passione per il calcio, in particolare con il Bayern Monaco. Anche a 38 anni, la sua passione per il gioco non si è affievolita. Quando vede una palla vagante sul campo, è ancora spinto a interagire con essa - che sia calciandola o headed.

Neuer si congeda ringraziando i suoi fan per il loro costante sostegno, definendosi semplicemente "il vostro portiere - Manu".

