- Manuel Neuer conclude il suo mandato con la nazionale

Manuel Neuer annuncia il suo ritiro dalla nazionale di calcio tedesca dopo 15 anni come portiere titolare. Il 38enne ha reso pubblico il suo annuncio su Instagram mercoledì. Neuer aveva mantenuto le sue intenzioni riguardo alla maglia della DFB incerte dopo l'Euro in casa. Ora è l'ultimo campione del mondo del 2014 a lasciare la nazionale. Il suo contratto con il FC Bayern Monaco lo lega fino al 2025.

Ulteriori informazioni saranno condivise su stern.

La Federazione calcistica tedesca (DFB) ha espresso la sua gratitudine a Manuel Neuer per il suo servizio dedicato, esprimendolo attraverso un comunicato stampa della Commissione. Nonostante la decisione di Neuer di ritirarsi dalla nazionale di calcio tedesca, sono in corso discussioni sul suo potenziale ruolo come allenatore o mentore all'interno della squadra.

