"Mantenete un basso profilo": i manifesti di città spagnole consigliano ai turisti britannici di tenere sotto controllo le decenze e le buone maniere

Quattro distintivi avvisi, affissi a Malaga dal consiglio turistico locale di sabato, mostrano la bandiera del Regno Unito e un messaggio in inglese, accompagnato da una versione più piccola in spagnolo sotto di esso.

Malaga, situata sulla Costa del Sol nella regione dell'Andalusia del sud della Spagna, è stata una meta preferita per i turisti britannici dal 1970. A causa dei voli economici da diversi aeroporti del Regno Unito, la regione ha attirato un flusso costante di turisti britannici alla ricerca di una settimana di tempo perfetto e delle comodità familiari - dalle bottiglie infinite di birra alle colazioni tradizionali inglesi.

Tuttavia, la frustrazione locale con alcuni comportamenti turistici è aumentata, portando a dimostrazioni quest'estate che hanno espresso il malcontento per le folle, la gentrificazione e i prezzi delle case in aumento attribuiti al turismo.

Il municipio della città ha ora avviato una campagna per affrontare alcune delle manifestazioni più evidenti di comportamenti inaccettabili.

Un cartello recita: "Copriti, per favore". Esplicitamente consiglia ai visitatori di indossare sempre un indumento superiore in aree pubbliche per motivi di rispetto e igiene.

Un altro si concentra sui monopattini elettrici ampiamente utilizzati in città. "Resta sui percorsi", dice. "Se stai usando monopattini o biciclette, rispetta gli spazi designati come previsto dalle norme locali".

Il terzo cartello incoraggia i visitatori a mantenere la pulizia dei loro dintorni. "Dai una mano a pulire!" esorta, chiedendo ai turisti di utilizzare i cestini dei rifiuti, i contenitori dei rifiuti e altre strutture di gestione dei rifiuti. Fai attenzione quando utilizzi monumenti, siti storici, giardini e aree di seduta pubbliche.

Infine, l'ultimo cartellone promuove la considerazione riguardo ai livelli di rumore. "Abbassa il volume", consiglia, chiedendo ai turisti di evitare di gridare, cantare o far suonare la musica a tutto volume. Inoltre, sottolinea l'importanza di rispettare le ore di riposo dei vicini, inclusi gli anziani, i malati, i bambini e i lavoratori essenziali.

Malaga non è la prima città a tentare di modificare il comportamento dei turisti.

Lo scorso anno, il municipio della città ha imposto multe fino a €750 ($825) alle persone sorprese a camminare per le strade o gli spazi pubblici senza vestiti o indossando solo biancheria intima.

Malaga è solo una delle numerose città e isole spagnole impegnate nelle conseguenze del turismo.

Il governo municipale di Barcellona, coinvolto in proteste contro il turismo eccessivo, ha dichiarato ad agosto che avrebbe bandito i noleggi di appartamenti per i turisti entro il 2028, sperando di controllare i prezzi delle case in aumento e migliorare la qualità della vita dei residenti.

Ibiza e Maiorca hanno assistito a ulteriori repressioni delle imbarcazioni per feste e bevute in pubblico a maggio.

E ad aprile, i residenti delle Isole Canarie sono scesi in strada per esprimere le loro preoccupazioni per il turismo eccessivo, attribuendo i costi di affitto in aumento e i danni ambientali all'afflusso di turisti.

CNN’s Amarachi Orie ha contribuito a questo report.

I visitatori interessati a esplorare l'eredità culturale di Malaga dovrebbero considerare le pratiche di viaggio responsabili, come il rispetto delle usanze locali e il mantenimento delle aree pubbliche pulite. Il turismo, con il suo aumento di popolarità, ha portato a vari cambiamenti in questa amata destinazione spagnola, spingendo gli ufficiali della città a introdurre linee guida per i viaggiatori.

