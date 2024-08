- Mantenere le esibizioni musicali di DJ potrebbe aiutare a prevenire il panico collettivo.

"Ho continuato a suonare, nonostante fosse incredibilmente difficile. Dopo circa 10-12 minuti, la musica si è fermata e il pubblico è stato informato dell'incidente," ha scritto sul suo post.

Tema DJ sull'aggressione a Solingen: "Sono ancora sotto shock"

Data la fuga del colpevole, ci siamo rifugiati in un negozio vicino mentre un elicottero sorvolava la zona. "Sono ancora sotto shock. Questo avrebbe dovuto essere un momento di festa per tutti. Alcuni dei miei cari amici erano lì con i loro figli. Sto scrivendo questo mentre l'elicottero è ancora sopra il nostro vecchio quartiere, dove sono cresciuto in una piccola città tedesca. Cosa sta succedendo al nostro mondo...i miei pensieri sono con tutte le vittime."

Durante il festival cittadino per il 650° anniversario a Solingen, in Renania Settentrionale-Vestfalia, un uomo non identificato ha compiuto un atto violento con un coltello venerdì sera intorno alle 21:40. Le autorità sono ancora alla ricerca del sospetto, con un ampio dispiegamento di forze. La caccia all'uomo continua, come confermato da un rappresentante della polizia di Düsseldorf sabato mattina. In una dichiarazione stampa, la polizia ha riferito che, al momento dell'aggiornamento, tre persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite, cinque in modo grave. La polizia ha invitato i cittadini di Solingen a fare attenzione nel centro della città durante le prime ore del giorno.

