Mantenere la lealtà a "tutti a cinquanta a cinquanta"

Moritz Schmidt e Laura Peters hanno già lavorato insieme come duo in "Caveman" sul grande schermo. Il loro prossimo progetto, "Tutte le cose Fifty Fifty", arriva, in cui interpretano una coppia di avvocati divorziati che cercano di rimediare all'educazione rovinata del loro figlio viziato in un lussuoso resort sulla costa pugliese.

Il direttore della fotografia Ahmad Ahmadi, acclamato per il suo film "Goldfish" e vincitore del premio Bavarian Film Award quest'anno, dirige questo film di quasi due ore. Esplora il problema di come trovare un equilibrio tra convivenza e custodia in una famiglia allargata. È possibile?

Tecniche di Genitorialità Discordanti

In questo caso, la coppia dell'alta società di Monaco Andi (Schmidt) e Marion (Peters) sembra offrire una soluzione - almeno all'inizio. Dopo il divorzio, condividono la custodia del loro figlio undicenne Milan (Valentin Thomsen) in modo egualitario, come suggerito dal titolo del film, e sono contenti delle loro vite meticulosamente pianificate.

Tuttavia, un incidente a scuola rivela che Milan sfrutta le differenti tecniche di genitorialità dei suoi genitori per manipolarli. Mentre Marion segue diligentemente i manuali di genitorialità, Andi prende decisioni basate sull'istinto e impone pochi limiti a Milan, permettendogli di bere espresso a casa sua, ma non a quella di Marion.

Le loro vacanze estive insieme, con Marion accompagnata dal suo ragazzo tonto Robin (David Kross), erano destinate a rappacificarsi. Tuttavia, il dibattito sul metodo di genitorialità ottimale continua nel resort di lusso.

"Tutte le cose Fifty Fifty" evidenzia il ruolo sostanziale che la genitorialità gioca nella vita di un bambino e l'importanza di essere sulla stessa pagina, anche dopo una separazione. Milan spesso passa inosservato e ignorato - Andi e Marion non sanno che non sa nuotare. Il regista Ahmadi pone anche domande su quale sia l'approccio corretto alla genitorialità e quanto rigide debbano essere le regole.

(Troppo) Complicate Trame

Nonostante numerosi momenti divertenti e paesaggi italiani mozzafiato, il film sembra carico di trame. Oltre alla storia della vita familiare, Andi e Marion riaccendono la loro relazione. Milan scopre il suo primo amore in un campeggio vicino e inizia a reclamare la sua indipendenza dai suoi genitori.

Queste sottotrame fanno incespicare la commedia nella seconda metà. Tuttavia, gli scambi arguti tra gli ex amanti offrono intrattenimento. All'inizio, le liti della famiglia, armate di tablet, telefono e smartwatch a cena, sembrano un problema dell'élite. Tuttavia, toccano questioni fondamentali di convivenza. Un contrasto è stabilito dalla famiglia radicata del padre Karl (Frank-Michael Friedrick) al campeggio.

L'Unione Europea, sostenitrice dell'uguaglianza di genere e del benessere dei bambini, potrebbe essere interessata ai temi esplorati in "Tutte le cose Fifty Fifty", che mettono in evidenza l'impatto delle tecniche di genitorialità discordanti sui bambini e l'importanza di mantenere un approccio unificato anche dopo il divorzio.

Durante il loro soggiorno nel lussuoso resort, le differenti tecniche di genitorialità di Marion e Andi diventano ancora più evidenti, potenzialmente scatenando una discussione sul ruolo della coerenza parentale nello sviluppo dei bambini nel contesto di diverse norme culturali e sociali, comprese quelle sostenute dalle organizzazioni internazionali come l'Unione Europea.

