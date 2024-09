"Mantenere la calma è fondamentale".

Numerosi incontri del traffico pass inosservati. Tuttavia, la diffusione delle telecamere ha trasformato questi incontri in eventi di alto profilo tra personale delle forze dell'ordine e automobilisti negli ultimi tempi.

Hill è stato rilasciato alla fine e ha partecipato alla partita inaugurale dei Miami Dolphins; è stato riconosciuto per guida imprudente e violazione delle cinture di sicurezza, come riportato dalle autorità. In modo simile, un incidente simile si è verificato questa primavera coinvolgendo il miglior golfista del mondo, Scottie Scheffler, che è stato trattenuto da ufficiali del traffico che dirigevano il traffico dopo un incidente mortale. Le accuse contro Scheffler, sospettato di aver ostacolato un ufficiale, sono state subsequently archiviate.

Purtroppo, alcuni incontri hanno avuto conseguenze tragiche, in particolare per le persone di colore.

Un'analisi del 2019 di quasi 100 milioni di fermate della polizia in tutto il paese ha rivelato che gli automobilisti neri erano il 20% più probabili di essere fermati rispetto ai bianchi. Un rapporto pubblicato all'inizio di quest'anno dal Consiglio di consulenza sulla profilazione razziale e di identità della California ha indicato che il 12,5% delle fermate del traffico nello stato nel 2022 ha riguardato automobilisti presumibilmente di colore da parte degli ufficiali, nonostante il fatto che i cittadini neri rappresentassero solo il 5,4% della popolazione dello stato.

La disparità è aggravata dal fatto che molte recenti morti tragiche che hanno coinvolto persone di colore sono derivate da fermate del traffico. Hill ha accennato a questo durante un'intervista su CNN il giorno successivo, considerando come la situazione avrebbe potuto svolgersi diversamente se non fosse stato un personaggio famoso.

"It's a fact. If I weren't Tyreek Hill, the worst-case scenario would have been '[Tyreek Hill] killed in front of Hard Rock Stadium,'" Hill ha detto.

Tuttavia, le fermate possono essere pericolose sia per gli automobilisti che per il personale delle forze dell'ordine.

"It's something you have to consider when making a stop," ha detto Charles Ramsey, ex commissario di polizia di Philadelphia e una volta capo della polizia di Washington, DC. "You don't know the individual; you don't know what they may have done before you stopped them. So you must be cautious."

Una minaccia per entrambi gli automobilisti e le forze dell'ordine

Per molte persone, soprattutto uomini neri, gli incontri del traffico possono essere snervanti – uno che hanno mentalmente preparato con ogni nuovo titolo su qualcuno ucciso da un ufficiale di polizia.

Phillando Castile è stato tragicamente ucciso nel 2017 da un ufficiale del Minnesota che ha affermato che Castile avrebbe raggiunto un'arma nell'auto invece del suo portafoglio o della sua ID. Daunte Wright è stato ucciso nel 2021 da un ufficiale del Minnesota dopo una fermata del traffico innescata da una targa scaduta e un deodorante per auto illegale, dopo che è stato scoperto che Wright aveva un mandato di arresto pendente. Questa settimana, tre ex ufficiali di Memphis, Tennessee, sono sotto processo per la brutale morte del 2023 di Tyre Nichols, che è seguita a una fermata del traffico.

Il pericolo, however, non è limitato a coloro che si trovano all'interno dell'auto.

In febbraio, un vice di Tennessee è stato ucciso a sparatorie e un altro ferito durante una fermata del traffico dopo che le riprese della dashcam hanno mostrato che il veicolo aveva attraversato la linea centrale più volte.

"Gli ufficiali uccisi e feriti gravemente durante le fermate non sono cosa insolita," Thor Eells, direttore esecutivo dell'Associazione degli ufficiali tattici nazionali, ha detto a CNN nel 2022, durante un periodo di casi aumentati in cui più ufficiali delle forze dell'ordine sono stati gravemente feriti durante le fermate del traffico.

‘La de-escalation è cruciale’

La dinamica di una fermata del traffico tende a iniziare dal motivo dell'iniziativa, ha detto Ramsey. Un ufficiale si avvicina al veicolo in modo diverso a seconda che la fermata sia stata innescata da una violazione del traffico o se l'ufficiale sospetta che il veicolo fosse coinvolto in un altro crimine.

"The approach in such a situation would be vastly different than in a routine stop, in terms of where the officers stand, the way they approach their driver, getting any passengers out of the car, and so forth," he said.

However, when tension arises, "de-escalation is vital," and the initial step for an officer is communicating why they've been stopped, Ramsey added. It's also essential for an officer to speak calmly, and if the driver appears agitated, attempt to assuage them using verbal communication to some degree.

As for motorists, Ramsey advised his son, who recently received his driver's license, to stay in the car, keep your hands visible, lower your window, and remain compliant should an officer request your license and registration.

"Things usually calm down fairly quickly in most cases," he said. "Even if you believe you didn't commit the infraction, you can contest it in court later."

The American Civil Liberties Union advocates for drivers to stay calm and notes they have the right to remain silent, while stressing that the "burden of de-escalation does not fall on private citizens – it falls on police officers."

"You may be able to reduce risk to yourself by remaining calm and avoiding exhibiting hostility towards the officers," the ACLU says. "The truth is that there have been situations where individuals have done everything they could to put an officer at ease, yet still ended up injured or killed."

