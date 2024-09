"Mantenere costantemente la disponibilità sul posto di lavoro potrebbe portare a rischi significativi".

Medium.com: A partire da questa settimana, gli australiani hanno la libertà di evitare i loro datori di lavoro durante il loro tempo libero. In Germania, questo è generalmente la norma, ma molti lavoratori vengono ancora contattati dai loro superiori quando dovrebbero rilassarsi - e sono riluttanti a ignorare queste chiamate. Stanno facendo un favore a se stessi o solo ai loro capi?

David Kahn: Gli studi suggeriscono che la qualità del sonno migliora quando si può disconnettersi alla sera. Leggere email emotivamente cariche alla sera potrebbe portare a una scarsa qualità del sonno. Pertanto, è meglio evitare argomenti emotivamente coinvolgenti vicino all'ora di andare a letto.

Quindi, sarebbe anche vantaggioso per i datori di lavoro contattare i loro dipendenti solo durante le ore di lavoro?

A mio parere, è preferibile stabilire linee guida interne e, per quanto mi riguarda, l'accessibilità all'interno delle organizzazioni viene effettivamente discussa e regolamentata. In realtà, potrebbe essere vantaggioso per entrambe le parti prevenire una "crisi" in caso di emergenze. Ad esempio, un grave problema informatico che potrebbe causare grossi problemi il giorno successivo se non risolto quella sera. Nonostante il lavoro a turni sofisticato, i servizi di sostituzione e i sistemi di chiamata, possono ancora verificarsi emergenze impreviste in cui potrebbe essere necessario contattare i dipendenti durante il loro tempo libero. E, durante le vere emergenze, i dipendenti tendono a capire la situazione. Tuttavia, è necessario fare attenzione prima di implementare regole generali. Inoltre, non è vantaggioso per il datore di lavoro se si aspetta che i dipendenti siano raggiungibili durante il loro tempo libero, poiché non améliora l'attrattiva del datore di lavoro, né la soddisfazione e il benessere dei dipendenti.

In particolare, coloro che iniziano in una nuova azienda o hanno difficoltà con i loro superiori spesso lottano per non rispondere durante il loro tempo libero. Come posso stabilire dei limiti senza incorrere in svantaggi professionali?

Consiglierei di chiarire le aspettative, soprattutto quando si inizia in una nuova posizione, e di affrontare questo argomento in diverse occasioni. Ad esempio, proporrei di definire una soluzione di sostituzione adeguata prima della mia prima vacanza per garantire un recupero fluido. Proponendo soluzioni, si possono evitare i conflitti. In generale, la direzione ha un interesse in una risoluzione costruttiva. Per l'attrattiva del datore di lavoro, è fondamentale che i dipendenti possano sperimentare un alto livello di soddisfazione. Se un datore di lavoro ancora si aspetta che i dipendenti siano raggiungibili durante le vacanze, consiglierei di limitarlo solo a emergenze assoluta, come un arresto della produzione che solo una persona specifica può prevenire. Questo dovrebbe essere visto come un processo di negoziazione.

**Ho notato che le cose sono cambiate. Ho osservato che i manager di alto livello, ad esempio, sono raggiungibili per mezz'ora o un'ora al giorno durante le vacanze - e non costantemente online come prima. Per i dipendenti senza responsabilità di leadership, la costante disponibilità, anche nel cuore della notte, non è più giustificabile. Guardando l'attrattiva del datore di lavoro, mi sorprenderei se un'azienda riuscisse a prosperare a lungo termine con questo approccio. Certo, ci sono eccezioni, ma ci sono anche grandi corporations che disabilitano tecnologicamente le email di lavoro dopo un certo orario. Altri hanno la politica che non ci si aspetta una risposta dopo le 5 o le 6 PM. Alcune aziende lottano con questo problema da anni. Con una buona pianificazione, può essere gestito: una preparazione per le vacanze approfondita, discutere i sostituti, chiarire i potenziali problemi in anticipo.

Si può vedere una differenza generazionale - i dipendenti più giovani fanno aspettare i loro superiori più a lungo dei dipendenti più anziani?

A causa del mercato del lavoro in evoluzione, anche i dipendenti più anziani oggi considerano i periodi di relax e rigenerazione (ancora più) essenziali. Di conseguenza, sia i dipendenti anziani che i giovani affermano i loro interessi più energicamente a causa della carenza di competenze. Nella pratica, non ho osservato una differenza basata sull'età.

È anche una questione di tipo se qualcuno è sempre raggiungibile eppure non stressato?

Ci sono differenze individuali, ma la ricerca indica che la disponibilità costante aumenta il rischio di problemi di salute. Sconsiglierei di attribuire la convinzione, "Non mi influisce." Specialmente a lungo termine, il rischio di conseguenze negative è sostanziale. È come il fumo: anche se ci sono persone che fumano 20 sigarette al giorno e vivono fino a 90 anni, il fumo è un rischio per la salute. La situazione della disponibilità costante è simile.

Quali sono i rischi?

Può portare al burnout. Ad esempio, se la qualità e la durata del sonno peggiorano e l'esaurimento aumenta. Potrei raggiungere un punto in cui non posso lavorare per un lungo periodo e richiedere un'intensa assistenza medica e psicologica per recuperare la capacità di lavorare. Anche con l'interesse "auto-distruttivo", è necessario fare attenzione.

Come si mettono in pericolo i dipendenti?

Per apparire più produttivi, alcuni dipendenti rinunciano alle pause - anche alle pause per andare in bagno - prolungano le loro ore di lavoro serali e utilizzano altre strategie per completare i loro compiti. Le conseguenze possono essere gravi a medio e lungo termine. Potrebbe volerci del tempo per riconoscere che non è vantaggioso o per riconoscere le conseguenze. Il risultato può essere l'incapacità di lavorare, quindi consiglierei vivamente di non pensare, "Non mi influisce - posso lavorare ogni sera, durante i fine settimana e durante le vacanze." Proprio come l'aria da respirare e qualcosa da bere, gli esseri umani hanno bisogno di pause e fasi di rigenerazione più lunghe. Se qualcuno afferma di poter sopravvivere senza l'assunzione di liquidi, argueremmo anche che non è fattibile a lungo termine.

Se ancora non mi sento a mio agio nell'ignorare le chiamate dal mio capo durante il mio tempo libero, come dovrei gestirle?

**Consiglierei, nell'interesse della responsabilità personale - e tutti i dipendenti hanno il dovere di collaborare - di smettere di controllare le email o addirittura di spegnere il telefono di lavoro dopo le 6 PM. Se il datore di lavoro si aspetta che io sia disponibile 24/7, consiglierei di affrontare questo problema e, se non cambia nulla, di cercare un nuovo lavoro. Anche se il mercato del lavoro è attualmente stagnante, è probabile che troverò un lavoro in cui questo non è richiesto. Tale situazione dannosa per la salute dovrebbe essere evitata.

Anche se sono altrimenti soddisfatto del mio lavoro?

Se qualcuno insiste nel rimanere a causa dei numerosi aspetti positivi, propongo di avere numerosi colloqui approfonditi con i superiori. Esprimerei il mio senso di oppressione e cercherei una soluzione che funzioni per entrambe le parti. Se non sono aperti a questo, i rappresentanti dei dipendenti, l'ufficio risorse umane o i mediatori possono essere potenziali soluzioni. Se tutto il resto fallisce, considererei di lasciare la situazione.

Anche se i supervisori potrebbero non prevederlo, alcuni dipendenti trovano confortante sfogliare i messaggi di lavoro durante il tempo libero per evitare una pila torreggiante di email non lette e potenziali questioni irrisolte al ritorno. Hanno ragione?

Consiglierei di riservare mezza giornata o un'intera giornata dopo le vacanze per affrontare qualsiasi questione rimasta. Prima delle vacanze, è fondamentale delegare le responsabilità in modo che i compiti cruciali vengano gestiti in tua assenza. Se un accumulo di lavoro dopo le vacanze non può essere evitato, stabilisci un periodo di tempo specifico per gestirlo durante le vacanze - comunicando questo con i compagni di viaggio come partner o famiglia per minimizzare i conflitti. Se possibile, opterei contro questo, poiché la ricerca suggerisce che le pause più lunghe forniscono maggiori relax.

In quanto dipendente, sei mai irreperibile o quando il tuo datore di lavoro è obbligato a rinunciare a una risposta tempestiva?

Sì, ci sono situazioni in cui devono farlo e questo è perfettamente accettabile. Con una solida e affidabile squadra, vengo contattato solo in caso di crisi gravi durante le vacanze. Questo ha funzionato senza intoppi per due decenni. Di solito sono irreperibile dopo l'orario di lavoro, a meno che non sia obbligatorio per il mio lavoro o in rare eccezioni. Alti funzionari governativi come il Cancelliere o il Ministro della Difesa dovrebbero essere raggiungibili 24 ore su 24 - ma chi altro ne ha veramente bisogno? Riflettendo su questo, potrebbe essere più una questione di autoimportanza che di necessità operativa.

In qualità di responsabile dello sviluppo delle risorse umane per la filiale dei clienti industriali del gruppo Wuerth, discutere questioni di lavoro durante il tempo libero è vietato nella cultura aziendale?

La leadership sana è un aspetto cruciale della formazione dei leader nella nostra azienda. Vogliamo che i dipendenti si rilassino durante le vacanze e non siano gravati da questioni di lavoro dopo il turno. I leader devono coordinarsi con le loro squadre e questo dovrebbe essere enfatizzato di più nei programmi di formazione dei leader nel loro insieme.

Queste regole si applicano uniformemente a tutti i livelli gerarchici?

Potrebbero esserci alcune variazioni. Tuttavia, sento che anche ai livelli più alti, i leader non desiderano un'attività costante ma potrebbero affrontare questioni urgenti. Questa aspettativa è anche ampiamente accettata.

Sono tollerati accordi personali per i dipendenti senza ruoli di leadership, dati che senza dubbio esistono?

Sì, possono essere fatte eccezioni personali per i dipendenti senza ruoli di leadership, a condizione che non compromettono negativamente le operazioni dell'azienda o nuoccano al benessere degli altri dipendenti.

Impediamo una politica rigorosa di non lavoro durante le domeniche o i giorni festivi, con eccezioni solo in condizioni strettissime. La legge sul lavoro stabilisce che non si dovrebbe lavorare più di dieci ore al giorno, richiedendo un riposo di undici ore dopo. Chiunque lavori fino a tarda notte, continuando presto il giorno successivo o metta dieci ore già sta violando la legge. I datori di lavoro non possono aspettarsi che i dipendenti siano reperibili 24 ore su 24.

Christina Lohner ha parlato con Alexander Haefner

Stabilire confini chiari può aiutare i dipendenti a evitare svantaggi professionali quando cercano di stabilire tempo non lavorativo durante le ore di leisure. Ciò potrebbe includere il fissare aspettative con i manager e l'elencare soluzioni sostitutive appropriate prima delle vacanze per prevenire conflitti.

Potrebbe anche essere vantaggioso per le organizzazioni implementare linee guida che limitano la comunicazione tra datori di lavoro e dipendenti durante il tempo libero. Anche se alcune situazioni, come le emergenze, potrebbero richiedere il contatto, questi casi dovrebbero essere l'eccezione piuttosto che la regola per mantenere la soddisfazione e il benessere dei dipendenti.

