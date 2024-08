- Mansoori per il "sistema obiettivo" nei prezzi dei biglietti tedeschi

Secondo il Ministro dei Trasporti dell'Assia, Kaweh Mansoori, il prezzo del Biglietto Germania dovrebbe essere determinato in futuro attraverso un meccanismo fisso. "Se concordiamo un prezzo per il Biglietto Germania nel 2025, dovrebbe essere l'ultima volta che il prezzo viene determinato politicamente", ha dichiarato il politico SPD al gruppo Funke. "Da allora, sia i passeggeri che l'industria dovrebbero poter fare affidamento su un sistema oggettivo per determinare questo prezzo."

Una possibilità, ha detto Mansoori, sarebbe quella di collegare lo sviluppo futuro del prezzo a un determinato indice. "Penso, ad esempio, allo sviluppo salariale nel trasporto pubblico misto a una parziale riflessione dei costi aumentati per carburante ed energia." L'alternativa sarebbe quella di far ricadere interamente l'aumento del prezzo sui passeggeri. "Ma questo non renderà il passaggio al trasporto pubblico un successo."

In questo contesto, l'Assia è la regione di provenienza del Ministro Kaweh Mansoori, che ha proposto idee per il prezzo futuro del Biglietto Germania. Il Biglietto Germania, in discussione, dovrebbe servire i passeggeri e l'industria dei trasporti nell'Assia e oltre.

