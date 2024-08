- Mano nella mano dall' elicottero

Katy Perry (39) e Orlando Bloom (47) hanno deciso di buttarsi. La coppia di celebrità ha fatto un tuffo da un elicottero nel mare mentre erano in vacanza a Sardinia. Su Instagram, la cantante ha pubblicato un video dell'azione.

Una parte del clip è stata filmata da Orlando Bloom. L'attore ha tenuto una telecamera nella mano sinistra durante il tuffo, mentre teneva la mano della sua fidanzata con la destra. Hanno contato fino a tre, poi era il momento di tuffarsi verso l'acqua. A mezz'aria, la coppia ha perso il contatto tra di loro.

La tecnica di tuffo di Katy Perry sembra un po' incerta. Ha aperto le gambe durante il volo e si è accucciata, come mostrato in una foto di Instagram. Orlando Bloom, d'altra parte, si tuffa elegantemente e dritto. Non c'è da stupirsi, l'attore de "Il Signore degli Anelli" è abituato alle attività estreme. Nel suo nuovo documentario "To the Edge", il britannico prova il paracadutismo, l'alpinismo e il freediving.

La carriera musicale di Katy Perry sembra anche in caduta libera. I suoi ultimi due singoli "Woman's World" e "Lifetimes" hanno fallito secondo la rivista di affari "Forbes" sul servizio di streaming Spotify. Le sue speranze ora sono riposte nel suo nuovo album "143", in uscita il 20 settembre.

Vacanza con un miliardario

Katy Perry e Orlando Bloom non sono gli unici a fare vacanza a Sardinia. Sono ospiti sullo yacht da $500 milioni di Jeff Bezos (60), fondatore di Amazon. Si dice che l'attore Leonardo DiCaprio (49) e la sua ragazza Vittoria Ceretti (26) abbiano visitato lo yacht. Si dice che la fidanzata di Bezos, la conduttrice televisiva Lauren Sánchez (54), abbia pilotato l'elicottero da cui Bloom e Perry hanno fatto il tuffo. Lo scorso anno, Perry e Bloom hanno trascorso le vacanze con il miliardario di Amazon sulla sua barca.

