- Manipulazione della navigazione tramite l'app di traffico di Lipsia: richieste ingiustificate.

Un'indagine in corso per un importante caso di frode legata all'app utilizzata per il sistema di trasporto pubblico di Lipsia. La polizia ha effettuato perquisizioni in casa di undici persone nella zona di Lipsia, come rivelato dalle autorità.

Queste persone, per lo più giovani adulti e minori, sono sospettate di aver creato numerosi account nell'app "LeipzigMOVE" utilizzando dati personali e informazioni di pagamento non autorizzati di altre persone, che sono state poi scambiate sui social network. Le autorità stanno valutando l'accusa di frode informatica a scopo di lucro contro queste persone.

Questi account hanno consentito agli utenti di acquistare biglietti, pagare i taxi e noleggiare biciclette e monopattini elettrici, con i costi addebitati ai proprietari originali degli account. Tra gennaio e ottobre 2023, queste attività hanno avuto un impatto finanziario totale di circa 135.000 euro sulla società di trasporto pubblico di Lipsia, che ha concordato di rimborsare i proprietari degli account interessati per i costi sostenuti.

Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati vari telefoni cellulari, computer e numerosi dispositivi di archiviazione dati. Secondo la polizia e i pubblici ministeri, questi dispositivi verranno analizzati da squadre specializzate nei prossimi mesi.

Le autorità hanno utilizzato mandati di perquisizione per raccogliere prove dai dispositivi sequestrati durante le perquisizioni. Si dice che i sospetti stiano pianificando una nuova ricerca per eventuali dati nascosti legati alle loro attività.

