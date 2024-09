- Manipolare le emozioni attraverso la nostalgia: una guida

Ecco le immagini riformulate e le loro descrizioni: le foto mostrano un mondo rilassato pieno di cercatori di piacere che si godono la spiaggia di Rügen, un negozio di quartiere, caffè cittadini animati - tutti leggermente deteriorati, presumibilmente scattati durante gli anni '60 o '70. Sopra di loro, sono scritte le parole "Vorrei che fosse così di nuovo". Questi foto condivise ampiamente sui social media, soprattutto su Facebook, scatenano un boom di rimembranze, soprattutto tra gli anziani.

Le persone condividono i loro ricordi nei commenti. Ricordano il calore della cucina della nonna con il vecchio stucco, quanto fosse piacevole la Fanta da bambini e la felicità sui volti delle persone con meno possedimenti. Questa rappresentazione idilliaca del passato potrebbe non corrispondere alla realtà se esaminata più da vicino. Per gli utenti, diventa un escape nella loro infanzia o nella loro primissima età adulta. Per gli operatori delle pagine Facebook che caricano queste immagini, sembra essere un'impresa per alcuni, mentre altri cercano di manipolare i seguaci politicamente con sottotoni.

Nostalgia su Facebook: Condividere ricordi e disprezzo per la società moderna

Le pagine Facebook possono sembrare innocenti all'inizio, come "Vecchi ricordi", "La mia infanzia, che spasso!" o "Le ricette migliori della nonna". Assomigliano a un relitto del secolo scorso con motivi floreali vintage sulla tovaglia, vassoi di polpette sulla buffet e cabine del telefono gialle lungo la strada. Tuttavia, un'occhiata ai commenti di questi post suscita molti dubbi. Non si tratta quasi mai di rimembranze, ma piuttosto di un disprezzo per la società moderna.

Il professor Benjamin Krämer, specializzato in scienza della comunicazione con un focus su studio e storia dei media presso la Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), capisce questo fenomeno. Ha spiegato in una conversazione con stern: "Si può romanticizzare il passato senza dover trarre conclusioni politiche aggiuntive. Ma si può anche strumentalizzare questo cambiamento e incolpare problemi attuali come l'immigrazione o le politiche della società liberale per le presunte perdite".

Esattamente questa tattica viene applicata nei commenti di numerosi post nostalgici. In risposta a una foto del paesaggio urbano degli anni '70, un utente commenta: "Allora la città era sicura. Tutto era bello e le frontiere erano chiuse. Oggi, anche andare in città sembra pericoloso, con l'invasione". Questo commento razzista ha ricevuto numerosi mi piace. Commenti simili appaiono sotto una foto della piscina degli anni '80. "La piscina pubblica era sicura allora, senza la paura di essere rapinati dagli stranieri". Il populismo grezzo contrasta con i lieti ricordi del passato.

"Questi post hanno bisogno di una comprensione preesistente per passare. Devi promuovere la base altrove, permettendo agli membri del pubblico di associare facilmente questi statements a una specifica ideologia. Non funziona come una 'droga di ingresso', ma piuttosto come un'aggiunta", spiega Krämer.

Questo tipo di comunicazione accende una insoddisfazione per l'epoca attuale. Una strategia che la Nuova Destra ha utilizzato per anni: comunemente chiamata "fischietti". Anche se il messaggio effettivo non deve più essere vocalizzato, il significato dietro di esso è universalmente compreso.

Ma perché queste strategie funzionano nonostante la natura innocente delle immagini?

Questo tipo di comunicazione sembra accendere una insoddisfazione per il tempo presente, secondo Krämer. "Molto diffuso nella Nuova Destra. Spesso incentrato su immagini tradizionali di genere o famiglia. Gli esempi storici sono spesso tratti dall'arte e dall'architettura, suggerendo un'età dell'oro prospera del passato della civiltà occidentale che ora è in declino".

Tuttavia, semplicemente venerare il passato potrebbe non portare a un impatto politico significativo, secondo Krämer. Anche se potrebbe generare un senso di euforia e unità, non motiva veramente le persone politicamente. "È necessario un crisi, uno stato di emergenza, perché le persone si mobilitino e vadano alle urne. È necessario un senso di minaccia".

E questo sentimento è stato costruito dalla destra estrema per anni. Che si tratti di rifugiati, élite corrotte o elettrodomestici ecologici. Per questi vari gruppi, il nemico è chiaro: "l'uomo comune" è oppresso.

Tuttavia, secondo Krämer, questi timori nascondono una domanda ancora più profonda: "In definitiva, si tratta di riconoscimento. Ha valore la propria vita o l'identità?". I politici attuali, come l'AfD, capitalizzano su queste domande di identità per le loro campagne, ad esempio il leader della Turingia Björn Höcke che guida una vecchia motocicletta dell'Est con lo slogan "Simson invece della bicicletta cargo".

Ma questo non è un fenomeno nuovo, come sottolinea Krämer: "Le offerte di riconoscimento si possono trovare in tutte le direzioni politiche immaginabili. Anche nei primi giorni della politica socialdemocratica o socialista. Si trattava di creare una società migliore e riconoscere la dignità dei lavoratori e il loro stile di vita".

Molto di ciò che viene spesso glorificato nei riflessi appare più lucente di quanto fosse realmente. Alcuni contributi sotto i post di nostalgia lo ammettono addirittura. Un utente commenta: "Sempre questa nostalgia... Non ce la faresti un giorno in questo mondo moderno. Senza benzina senza piombo, senza punizioni fisiche a scuola e senza alcun lusso. I ricordi possono essere affascinanti. L'epoca, however, era lontana dall'essere così".

La rappresentazione nostalgica del passato su Facebook serve come un escape nella prima età adulta per molti utenti, offrendo un senso di unità e euforia. Tuttavia, questi post spesso nascondono domande più profonde sull'identità e il riconoscimento, portando alcuni a fare commenti controversi carichi di disprezzo per la società moderna.

