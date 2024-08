Manila rimprovera severamente le intimidatrici dichiarazioni di Pechino

Le Filippine sono ferme nella loro condanna delle azioni della Cina nel Mar Cinese Meridionale, invitando Pechino a porre fine ai suoi comportamenti provocatori e rischiosi. In una dichiarazione del loro compito marittimo, accusano la Cina di aver utilizzato razzi contro un aereo filippino che stava effettuando pattugliamenti vicino al reef di Subi lo scorso giovedì. Questo incidente segue il harassment dello stesso aereo da parte di un aereo da guerra cinese solo alcuni giorni prima.

Le Filippine considerano queste azioni dannose per la pace e la sicurezza della regione e per la reputazione della Cina a livello globale. L'ambasciata cinese a Manila non ha ancora risposto a queste accuse.

Le tensioni tra i due paesi continuano a covare, alimentate da una disputa sulle rivendicazioni territoriali. Il contestato Second Thomas Shoal, che rientra nelle Spratly Islands, è al centro della questione. Questa area, situata su una rotta di navigazione globale importante, è anche sospettata di contenere riserve significativi di petrolio e gas.

L'aereo in questione, operato dall'Autorità delle pesca delle Filippine, stava collaborando con la guardia costiera in una missione per catturare i contrabbandieri che entravano nella zona economica esclusiva delle Filippine. Secondo i resoconti, un caccia cinese ha sparato diversi razzi a distanza ravvicinata, mettendo a rischio la sicurezza dell'aereo.

La Cina afferma i suoi diritti sovrani su una vasta parte del Mar Cinese Meridionale. Per sostenere le sue rivendicazioni territoriali, la Cina ha dispiegato numerosi vascelli navali. Tuttavia, questa pretesa è respinta da nazioni come le Filippine, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Vietnam e Brunei. Una sentenza della Corte internazionale del 2016 ha stabilito che le pretese della Cina non avevano fondamento legale.

La Cina ha costruito diversi isolotti artificiali nel Mar Cinese Meridionale. Questi isolotti sono equipaggiati con radar, piste di atterraggio e sistemi missilistici terra-aria. Il reef di Subi, situato a soli 24 chilometri dalla costa delle Filippine, è uno di questi isolotti.

Le Filippine spesso esprimono preoccupazioni per le attività della Cina nella comunità internazionale, date queste azioni nel Mar Cinese Meridionale. Nonostante la costruzione di strutture su reef contestati, come il reef di Subi, molti paesi respingono le sue rivendicazioni territoriali nella regione.

Leggi anche: