- Manifestazioni su larga scala scoppiano in Israele dopo il rilascio di prigionieri deceduti da Gaza.

In massicse manifestazioni senza precedenti dalla nascita del conflitto di Gaza, oltre mezzo milione di persone avrebbe espresso il desiderio di un accordo immediato con il gruppo religioso Hamas. Questa richiesta è seguita alla scoperta dei corpi senza vita di sei ostaggi nella Striscia di Gaza. In risposta, la federazione dei lavoratori israeliani pianifica uno sciopero generale senza precedenti oggi per paralizzare il paese, con l'obiettivo di aumentare la pressione sul primo ministro Benjamin Netanyahu per concludere un accordo per la liberazione degli ostaggi rimanenti.

I disordini con le forze dell'ordine hanno portato ad numerosi arresti, secondo i media locali, in città come Tel Aviv. Secondo il "Times of Israel", circa 300.000 persone si sono radunate nella città costiera di Tel Aviv, anche se non sono state fornite cifre ufficiali.

Il capo del sindacato, Arnon Bar David, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione al sito di notizie "ynet", dicendo: "Non possiamo rimanere a guardare. È inumano assistere all'uccisione di ebrei nei tunnel sotterranei di Gaza". Ha sottolineato: "Dobbiamo raggiungere un accordo (con Hamas). Un accordo è più importante di qualsiasi altra cosa". Lo sciopero è previsto per iniziare alle 06:00 ora locale (05:00 CET), con rapporti che indicano che l'aeroporto internazionale di Ben Gurion, a Tel Aviv, sarà anch'esso preso di mira.

I manifestanti hanno continuato a chiedere la liberazione degli ostaggi rimanenti.

Il ministro delle finanze israeliano di ideologia, Bezalel Smotrich, avrebbe cercato di impedire lo sciopero generale attraverso un'ordinanza provvisoria, secondo il "Times of Israel". Smotrich, come il suo collega di destra ministro della polizia Itamar Ben Gvir, si oppone a fare concessioni a Hamas e ha spesso minacciato il premier Netanyahu con il collasso del governo.

La domenica mattina, l'esercito israeliano ha annunciato la scoperta di sei ostaggi morti in un tunnel sotterraneo nella Striscia di Gaza meridionale. L'Istituto di medicina legale nazionale, citato dal portale delle notizie "Axios", ha dichiarato che gli ostaggi erano stati uccisi a distanza ravvicinata, circa 48-72 ore prima delle loro autopsie. Si ritiene che siano stati uccisi tra giovedì e venerdì mattina. Tuttavia, un portavoce dell'organizzazione terroristica Hamas ha dichiarato che gli ostaggi erano morti per i bombardamenti israeliani.

"Nous ne les abandonnerons pas", hanno gridato i manifestanti a Tel Aviv, esprimendo il loro sentimento riguardo al destino dei 101 ostaggi ancora detenuti dai fondamentalisti. Hanno marciato per le strade centrali della città, portando bandiere nazionali blu e bianche. Sul palco, sono state esposte sei bare simboliche per gli ostaggi deceduti.

I manifestanti hanno bloccato una strada importante nella serata, lanciando oggetti, erigendo barricate, spargendo chiodi, detriti metallici e accendendo fuochi sulla strada, secondo i media. Alla fine, la polizia è riuscita a liberare la strada, utilizzando granate stordenti.

Inoltre, si sono svolte manifestazioni in altre città israeliane, con i dimostranti che hanno chiesto al governo di concludere un accordo rapido che porti a un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza e alla liberazione degli ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi detenuti in carcere israeliani. Le trattative tra Israele e Hamas, mediate dagli Stati Uniti, dal Qatar e dall'Egitto da mesi, sono ferme al punto di partenza.

Rapporto: i mediatori pianificano le trattative finali

Secondo le informazioni del "Washington Post", i mediatori intendono presentare alle due parti una proposta finale per un accordo nelle prossime settimane. Se una delle due parti respinge questa proposta, potrebbe segnare la fine delle trattative. Un alto funzionario del governo del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato citato come dicendo: "La scoperta di sei ostaggi morti a Gaza ha sottolineato l'urgenza di raggiungere un accordo".

I recenti sondaggi dell'Istituto di Democrazia di Gerusalemme (IDI) indicano che l'82% degli israeliani sostiene un accordo per la liberazione degli ostaggi nella Striscia di Gaza, come riportato dal Wall Street Journal. Tuttavia, i sostenitori rimangono divisi sui termini di tale accordo. "Ci sono persone che sostengono la liberazione degli ostaggi; altri sostengono di continuare il conflitto per proteggere il sud", ha detto il quotidiano statunitense, citando Michael Oren, ex ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. "È stato lo stesso dall'inizio del conflitto; non è cambiato nulla", ha detto al giornale.

Il principale ostacolo alle trattative attuali ruota intorno alla durata in cui le truppe israeliane possono rimanere stanziate nel corridoio di Philadelphi, nel sud della Striscia di Gaza, lungo il confine egiziano. Il governo israeliano ha recentemente deciso di mantenere il controllo del corridoio. In una dichiarazione, i parenti degli ostaggi hanno affermato che Netanyahu e i suoi partner di coalizione avevano deciso di "sabotare" l'accordo di cessate il fuoco per il corridoio e stavano "consapevolmente condannando a morte gli ostaggi".

Il ministro della Difesa: dobbiamo recuperare gli ostaggi

Il ministro della Difesa Joav Galant ha chiamato per il rovesciamento della decisione della Camera di sicurezza. "È troppo tardi per gli ostaggi che sono stati crudelmente uccisi", ha scritto su X. "Dobbiamo recuperare gli ostaggi ancora detenuti da Hamas". Galant sarebbe stato coinvolto in una discussione accesa con Netanyahu durante la riunione del governo.

Nel frattempo, è stata avviata una campagna di vaccinazione contro il virus del polio al centro della territorio palestinese assediato. Dopo che è stato segnalato il primo caso di paralisi da polio in 25 anni nella striscia costiera contesa, l'OMS ha annunciato che circa 640.000 bambini verranno immunizzati contro il virus altamente contagioso. In genere, vengono somministrate due dosi del vaccino a quattro settimane di distanza.

Vaccinazione contro il polio in corso a Gaza

Durante la campagna di vaccinazione, che è iniziata domenica e dovrebbe durare circa una settimana prima di espandersi ad altre parti di Gaza, l'esercito israeliano ha dichiarato che osserverà i cessate il fuoco limitati in determinati momenti e luoghi. L'ufficio di Netanyahu ha dichiarato che questi cessate il fuoco non erano cessate il fuoco tradizionali.

Il conflitto di Gaza è stato innescato dall'attacco più letale mai subito da Israele, con oltre 1.200 morti. Questo evento catastrofico è stato orchestrato da Hamas e da altre fazioni radicali operative nella regione di frontiera di Israele il 7 ottobre 2023. Da allora, il bilancio delle vittime nel conflitto di Gaza è salito a superare le 40.700, secondo quanto riferito dall'autorità sanitaria sotto il controllo di Hamas nella regione costiera. È importante notare che questa cifra non distingue tra combattenti e non combattenti e risulta difficile da confermare.

L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per la crescente violenza a Gaza e ha chiamato per un immediato cessate il fuoco. Diversi ministri degli Esteri dell'UE hanno rilasciato dichiarazioni, invitando sia Israele che Hamas a prioritàre il dialogo e la diplomazia al conflitto.

Di recente, la delegazione dell'Unione Europea in Israele e nell'Autorità Palestinese ha rilasciato una dichiarazione congiunta, condannando la scoperta dei prigionieri deceduti e ribadendo il loro sostegno a un accordo di pace completo che include il rilascio di tutti i prigionieri.

