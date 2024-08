Manifestazioni su larga scala che coinvolgono numerose persone in tutto il paese in Venezuela.

Mack promise ai suoi seguaci, "fino alla fine", di stare contro la discutibile rielezione del presidente autoritario Nicolas Maduro. "Non ce ne andiamo dalle strade". L'opposizione in questa nazione sudamericana aveva incitato proteste contro Maduro in oltre 300 città in patria e all'estero. Dal punto di vista dell'opposizione, il loro candidato Edmundo Gonzalez Urrutia aveva ottenuto un "trionfo degno di nota" alle elezioni.

Maduro aveva anche chiesto ai suoi sostenitori di unirsi alle proteste di sabato. Migliaia di persone si sono presentate a Caracas e in altre città in tutto il paese. La principale autorità elettorale a favore del governo in Venezuela ha dichiarato che Maduro era il vincitore legittimo delle elezioni presidenziali, nonostante le critiche a livello globale e le accuse di brogli da parte dell'opposizione. Dopo l'annuncio dei risultati delle elezioni, sono scoppiate proteste, che le forze dell'ordine hanno represso brutalmente.

