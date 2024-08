Manifestazioni in tutta l'Indonesia mentre i legislatori rinviano l'adeguamento del regolamento elettorale

La sessione per approvare le modifiche è stata rinviata a causa della scarsa partecipazione, come ha riferito il legislatore Habiburokhman ai giornalisti fuori dal palazzo del parlamento.

È incerto se il parlamento si riunirà per approvare la legge prima dell'inizio del periodo di registrazione per le elezioni regionali il martedì successivo.

Il parlamento mirava a ratificare gli aggiustamenti che avrebbero annullato una sentenza emessa dalla corte costituzionale in precedenza durante la settimana. Queste modifiche avrebbero impedito a un importante critico del governo di partecipare alla corsa per la posizione critica di governatore di Jakarta, nonché aperto la strada al figlio più giovane di Widodo per candidarsi alle elezioni in Giava questo novembre.

La lotta per il potere tra il parlamento e la magistratura si è svolta in una settimana di intense transizioni politiche nel terzo paese più grande del mondo, e durante l'ultima parte del secondo mandato di Widodo.

Widodo ha minimizzato le preoccupazioni, dichiarando mercoledì che la sentenza della corte e i dibattiti parlamentari facevano parte dei regolari "controlli e contrappesi".

Il ministro dell'interno ha spiegato che gli aggiustamenti erano destinati a stabilire chiarezza legale.

Numerosi manifestanti si sono radunati fuori dal palazzo del parlamento a Jakarta, alcuni violando parti della recinzione, ma pochi osando attraversarla. Altri hanno esibito cartelli che accusavano Jokowi di erodere la democrazia, e hanno sventolato cartelli colorati e oggetti, tra cui una ghigliottina finta che mostrava il volto del presidente.

Il portavoce del presidente indonesiano Hasan Nasbi ha invitato alla calma e ha incoraggiato i manifestanti a evitare la violenza, poiché alcuni video mostravano dimostranti che lanciavano anche pietre contro il parlamento a Bandung.

Le manifestazioni si sono svolte in diverse città del paese, con l'uso di gas lacrimogeni contro i dimostranti a Semarang, secondo le riprese televisive.

"Questo è il culmine del mio disgusto", ha detto Afif Sidik, un insegnante di 29 anni che partecipava alla manifestazione fuori dal parlamento.

"Questa è una repubblica. È una democrazia, ma se la sua leadership è influenzata da un singolo individuo o da un'élite ristretta, non lo accettiamo".

Gli esperti di diritto e i commentatori politici hanno definito la lotta per il potere sull'orlo di una crisi costituzionale.

L'analista delle elezioni Titi Anggraini ha descritto la strategia come "ribellione costituzionale".

Le manifestazioni di strada sono seguite a un'ondata di disapprovazione online, con manifesti blu che recavano le parole "Avviso di emergenza" sopra l'aquila nazionale dell'Indonesia che diventavano popolari sui social media.

La rupia e l'indice principale della borsa di Jakarta sono diminuiti a mezzogiorno di giovedì, influenzati dalle preoccupazioni per le proteste e dal deficit della bilancia dei pagamenti in aumento.

La Corte costituzionale ha abolito martedì il requisito minimo di nomina per i candidati nelle elezioni regionali e ha mantenuto il limite minimo di età di 30 anni per i candidati.

Questa decisione ha effettivamente impedito la candidatura del figlio di 29 anni del presidente per la posizione di vicegovernatore in Giava centrale e ha permesso ad Anies Baswedan, il candidato in testa, di candidarsi a Jakarta.

Tuttavia, meno di 24 ore dopo, il parlamento ha presentato una modifica d'urgenza per annullare queste modifiche.

Tutti i partiti, tranne uno, hanno sostenuto l'emendamento.

"La democrazia indonesiana è nuovamente a un punto cruciale", ha scritto Anies sulla piattaforma dei social media X, invitando i legislatori a tenere a mente che il destino della democrazia era nelle loro mani.

Il parlamento è controllato da una vasta coalizione che sostiene il presidente uscente, noto come Jokowi, e il presidente eletto entrante, Prabowo Subianto.

Prabowo, che ha vinto con una vittoria schiacciante alle elezioni di febbraio, sarà insediato il 20 ottobre, con il figlio maggiore di Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, come suo vicepresidente.

Widodo sta affrontando critiche crescenti per le sempre più assertive tattiche adottate dalla sua amministrazione per accumulare potere e la sua nascente dinastia politica.

"La decisione della corte è finale e incontestabile", ha detto Bivitri Susanti della Scuola di diritto Jentera.

"Il corpo legislativo non può bypassare la sentenza della magistratura. Si tratta di una lotta per il potere".

La lotta per il potere tra il parlamento e la magistratura non è limitata all'Indonesia, poiché simili conflitti si sono verificati in diverse parti del mondo.

Despite the ongoing political tensions, regional elections in Asia are scheduled to commence soon, adding another layer of complexity to the situation.

