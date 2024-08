- Manifestazioni e partite di calcio richiedono pazienza da parte degli automobilisti

Presa! Ecco il tuo testo riformulato:

Due Eventi e una Partita di Calcio Simultaneamente: Preparatevi al Traffico Congestionato, Particolarmente a Ovest di Amburgo e nel Centro Città il Sabato. La Polizia Consiglia di Usare la Metropolitana e i Treni S-Bahn. Se Non è Possibile, Consiglia di Evitare le Zone e di Concedere Tempo in Eccesso.

Circa 10.000 persone sono attese alla cosiddetta Demo-Rave a St. Pauli, a partire dalle 13:00. Alle 15:00, i dimostranti partiranno dall'incrocio tra Helgoländer Allee/St. Pauli Hafenstraße, passando per il Fischmarkt, Holstenplatz, il Nuovo Mercato del Cavallo e concludendo al Nuovo Campo. L'evento si concluderà alle 22:00. Organizzato sotto lo slogan "Reclaim Hamburg", l'obiettivo è criticare le preoccupazioni attuali nella città, come la gentrificazione.

Nel frattempo, circa 1.000 persone si raduneranno nel centro città sotto lo slogan "Il Porto di Amburgo Non Dovrebbe Essere Venduto!" a partire dalle Landungsbrücken, passando per il Rödingsmarkt e lungo la Mönckebergstraße fino alla Straße Am Sandtorkai. L'appuntamento è per il 4 settembre, promosso dal sindacato Verdi, poiché la decisione della città di vendere le sue azioni HHLA alla Mediterranean Shipping Company (MSC) è imminente.

Demonstrations e Calcio Simultanei

Sabato, lo stadio Volksparkstadion, situato a Bahrenfeld, ospiterà una partita di calcio: l'Hamburger SV si scontrerà con il Preußen Münster alle 13:00.

Un'altra dimostrazione è prevista per la domenica sera nel centro città. Si aspettano circa 1.000 partecipanti che si raduneranno sotto lo slogan "In Solidarietà Contro il Fascismo: Anche ad Amburgo, nel Giorno delle Elezioni in Turingia!" L'evento partirà da Jungfernstieg alle 19:00 e si concluderà con una manifestazione finale in Schmiedestraße alle 21:30.

La Polizia ha aumentato i pattugliamenti nella zona a causa degli eventi e della partita di calcio simultanei, invitando i visitatori a essere vigili e segnalare qualsiasi attività sospetta. Con migliaia di persone che partecipano alla Demo-Rave a St. Pauli e alla protesta alle Landungsbrücken, si prevede traffico congestionato, rendendo la raccomandazione della Polizia di usare i mezzi pubblici più importante che mai.

Leggi anche: