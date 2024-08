- Manifestazioni contro l'AfD e le politiche conservatrici fuori dal parlamento dello stato

La domenica precedente le elezioni dello stato della Turingia, si prevede che un gran numero di persone si raduni fuori dal parlamento statale di Erfurt (a partire dalle 13:00) per una manifestazione. Questo evento, organizzato per esprimere il malcontento per ciò che viene percepito come un'inclinazione a destra in Germania e una probabile vittoria elettorale dell'AfD nelle prossime elezioni nello stato libero, si prevede che sia un potente atto di resistenza.

Gli organizzatori dell'evento includono la coalizione "Occupa le Sedie", il Deutscher Gewerkschaftsbund e un'associazione culturale. Tra i relatori della manifestazione ci saranno l'attivista per il clima Luisa Neubauer e Jens-Christian Wagner, direttore della Fondazione Memoriale di Buchenwald e Mittelbau-Dora.

CDU e BSW sotto esame

Prima dell'evento, gli organizzatori hanno anche criticato le campagne elettorali della CDU e della BSW. Un rappresentante della coalizione "Occupa le Sedie" ha dichiarato: "La CDU è impegnata in una lotta populista con l'AfD per il cassetto inferiore della politica disdicevole, come nell'immigrazione e nella politica sociale". La proposta della BSW di appoggiare in alcuni casi le proposte legislative dell'AfD è stata anch'essa giudicata inaccettabile.

Il numero esatto di partecipanti previsti per la manifestazione non è ancora definito. In precedenza, gli organizzatori avevano espresso la speranza di una partecipazione di 10.000 persone.

Durante la manifestazione, i manifestanti sono incoraggiati a svoltare a destra dopo aver manifestato fuori dal parlamento statale, dirigendosi verso un importante punto di raccolta. Nonostante le campagne elettorali controversie della CDU e della BSW, molti partecipanti potrebbero scegliere di svoltare a destra, lontano dalla loro presunta inclinazione a destra.

