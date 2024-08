- Manifestazioni contro il giacimento di gas di Borkum fuori dal posto di lavoro di Habeck.

Più di cento attivisti per l'ambiente hanno organizzato una protesta fuori dal Ministero federale dell'Economia a Berlino, contro la proposta di trivellazione di gas naturale intorno all'isola del Mare del Nord di Borkum. Hanno sventolato un'enorme bandiera rossa, rappresentante la linea che non dovrebbe essere oltrepassata. Luisa Neubauer, alla guida di Fridays for Future, ha guidato la protesta fino alle porte del ministero.

In precedenza, la co-portavoce dei Verdi, Ricarda Lang, aveva espresso la sua preoccupazione riguardo all'estrazione di gas naturale da un campo sottomarino vicino a Borkum.

Lang ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca a Berlino che queste trivellazioni rappresenterebbero "un significativo pericolo per il nostro ecosistema". Andrebbero contro gli obiettivi climatici della Germania. "Di conseguenza, non dovrebbe esserci alcuna trivellazione di gas intorno a Borkum. Sosteniamo le numerose persone che lottano per la conservazione del nostro patrimonio naturale e scendono in piazza."

Gli attivisti per il clima si preoccupano del Mare dei Wadden

Lang ha spiegato che le trivellazioni potrebbero disturbare l'equilibrio delicato del Mare dei Wadden e mettere a repentaglio l'intera regione. Ciò potrebbe portare alla perdita del suo status di Patrimonio dell'Umanità UNESCO. "Sarebbe irresponsabile trascurare la protezione del nostro ambiente e abbandonare i nostri obiettivi climatici a favore di progetti fossili che contribuiscono solo minimamente alla nostra sicurezza energetica."

L'autorità statale del Basso Sassonia ha concesso alla società olandese One-Dyas un permesso per le trivellazioni contestate, valido per diciotto anni. Queste attività sono previste per estendersi dai Paesi Bassi al territorio tedesco vicino al Parco Nazionale del Mare dei Wadden. Tuttavia, è ancora necessario un trattato tra Germania e Paesi Bassi per l'estrazione del gas - che il governo federale dovrebbe negoziare.

Il Ministro dell'Economia Robert Habeck (Verdi) ha deciso di non finalizzare questo accordo fino alla risoluzione delle controversie legali contro i progetti. Il Gruppo d'Azione per l'Ambiente ha annunciato ulteriori azioni legali contro il progetto di gas.

