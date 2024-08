Manifestazioni a Kiev per chiedere la libertà ai prigionieri di guerra di Azov

A Kyiv, la gente si è radunata per la liberazione dei soldati del reggimento ucraino Azov, prigionieri di guerra. Questa informazione è stata condivisa dal canale di notizie dell'opposizione bielorussa Nexta. La manifestazione si è svolta vicino all'Opera. La riunione avrebbe avuto la presenza di ex prigionieri di guerra, secondo Nexta. I combattenti dell'Azov, tra gli altri, avevano difeso Mariupol dalle forze russe ma erano stati costretti alla resa nel maggio 2022. Da allora, si dice che circa 900 combattenti siano ancora prigionieri dei russi.

Alle 21:09, il Presidente Zelenskyy ha annunciato la cattura di due ulteriori località nella regione di Kursk, secondo lui. L'Ucraina avrebbe avanzato di altri 3 chilometri nella regione russa, conquistando due insediamenti, come menzionato nel suo discorso notturno. Non è stata rilasciata alcuna risposta dalla Russia al momento.

Alle 20:39, il parlamentare ucraino Artem Dmytruk è fuggito dal paese dopo le accuse contro di lui. È accusato di aver aggredito un soldato e un ufficiale di polizia in due incidenti diversi, come riportato dal "Kyiv Independent". A Odessa, sarebbe stato coinvolto in un'aggressione contro un ufficiale di polizia con un'altra persona e avrebbe tentato di impossessarsi dell'arma dell'ufficiale. In un altro incidente a Kyiv, sarebbe stato coinvolto in una rissa con un soldato e avrebbe causato lesioni con ripetuti colpi alla testa. Sabato, Dmytruk avrebbe scritto su Telegram che la sua camera d'albergo a Kyiv e il suo appartamento a Odessa erano stati perquisiti. Ha definito le azioni contro di lui come motivate politicamente. Il parlamentare indipendente nel parlamento ucraino è noto per le sue vedute pro-russe.

Alle 20:03, l'Ucraina ha dichiarato che la Bielorussia stava ammassando truppe e attrezzature militari in grandi numeri al confine sotto la copertura di un'esercitazione militare, come rivelato dal Ministero degli Affari Esteri a Kyiv. Non è stato rilasciato alcun comunicato dalla Bielorussia, un alleato stretto della Russia.

Alle 19:30, il giornalista dell'agenzia di stampa Reuters che era scomparso dopo l'attacco russo a un hotel a Kramatorsk è stato trovato morto. Le autorità ucraine hanno riferito che il corpo del giornalista britannico è stato recuperato dalle macerie ore dopo. Sono state segnalate anche quattro persone ferite, ha detto il governatore della regione di Donetsk, Vadym Filaschkin, su Telegram. Inizialmente, erano state segnalate solo due ferite.

Alle 18:49, l'Ucraina sembra continuare ad utilizzare metodi non convenzionali nella sua battaglia contro i droni russi. Vari video mostrano un equipaggio di elicottero ucraino armato di una mitragliatrice che va a caccia di droni. Secondo Forbes, si tratta di un elicottero da trasporto del tipo Mi-8. Un video mostra un soldato ucraino che abbatte un drone Shahed dall'Iran dal cockpit dell'elicottero.

Alle 17:34, il Presidente ucraino Zelensky ha criticato gli affari commerciali dell'India con la Russia. Ha sottolineato che Putin utilizza i proventi delle vendite di petrolio e gas per finanziare la sua guerra contro l'Ucraina. Putin "sta derubando il suo stesso popolo", ha affermato Zelensky, aggiungendo che il popolo russo sta soffrendo economicamente ma non lo sa a causa del controllo di Putin sui media e sui social network. Secondo Zelensky, l'economia bellica di Putin dipende dai miliardi guadagnati dall'India, dalla Cina e dai paesi arabi. Tuttavia, Kyiv non può fare pressioni su New Delhi perché è un paese indipendente.

Alle 17:09, Elon Musk, CEO di X, ha richiesto il rilascio del fondatore di Telegram, Pavel Durov, che è stato arrestato a Parigi. In risposta a un video di un'intervista di Durov con il giornalista statunitense Tucker Carlson, Musk ha utilizzato l'hashtag #FreePavel. In un altro tweet, ha scritto: "Liberté Liberté! Liberté?"

Alle 16:37, il Ministro Presidente della Baviera Markus Söder ha dissentito dalla posizione del suo collega sassone Michael Kretschmer sulla politica ucraina. Söder ha detto: "Abbiamo una posizione chiara. Herr Kretschmer ha una posizione diversa, che rispetto. Ma è fondamentalmente diversa dalla nostra". Söder ha poi chiesto: "La seconda guerra mondiale sarebbe finita se avessimo lasciato prevalere Hitler?" facendo riferimento al Presidente russo Vladimir Putin. Ha detto: "Le guerre finiscono semplicemente cedendo all'aggressore?" Kretschmer aveva criticato le consegne di armi all'Ucraina. Söder ha considerato questa opinione come "ingenua".

Alle 16:09, il Presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump sostiene l'Ucraina e desidera porre fine alla guerra. Zelensky lo ha espresso in una conversazione con i giornalisti indiani, che è stata pubblicata sul suo canale social.

13:10 Il Papa Critica il Divieto della Chiesa Ortodossa Pro-Russa in UcrainaIl Papa Francesco ha criticato il divieto della Chiesa ortodossa pro-russa in Ucraina. In seguito alla legislazione del Presidente Volodymyr Zelensky, il Pontefice ha dichiarato durante la sua preghiera domenicale: "Nessuna chiesa cristiana dovrebbe essere repressa direttamente o indirettamente. Le chiese non dovrebbero essere colpite!". L'Ucraina giustifica il divieto a causa del sostegno del Patriarcato di Mosca all'aggressione della Russia. Il Papa ha detto a decine di migliaia di fedeli in Piazza San Pietro: "Non si commette il male pregando. Se qualcuno commette il male contro il suo popolo, è colpevole. Ma non possono essere colpevoli perché hanno pregato."

12:33 "Crimine di Guerra Barbaro" - L'Ucraina Condanna "Attacco Deliberato" all'Hotel di KramatorskIl Ministero degli Esteri ucraino ha condannato l'attacco russo a un hotel di Kramatorsk che ospitava giornalisti stranieri. Lo ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri Georgiy Tykhyi. "Ieri sera, un altro orribile e deliberato attacco russo alle aree residenziali di Kramatorsk ha colpito i giornalisti stranieri che si trovavano in un hotel," ha detto il portavoce. Secondo Tykhyi, questi attacchi mirati contro i giornalisti sono diventati una tattica sistematica del conflitto russo. "Questi riprovevoli crimini di guerra devono essere denunciati e puniti," ha sottolineato il portavoce del Ministero degli Esteri.

12:03 Dopo gli Attacchi Russi a Sumy: la Polizia Rapporta 4 Morti e 13 FeritiLa polizia locale ha riferito che ieri la regione di Sumy è stata attaccata 261 volte dalle forze russe. Almeno quattro persone sono morte e 13 sono rimaste ferite negli attacchi alla regione settentrionale. Come riferito dal giornale ucraino "Ukrainska Pravda", sei edifici residenziali, 26 case, un'istituzione educativa, strutture, veicoli, una pipeline del gas e negozi sono stati colpiti negli attacchi. Inoltre, l'erba secca su un'area di 2 ettari ha preso fuoco.

12:00 Zelensky Prende in Giro Putin: "Uomo Malato e Senile della Piazza Rossa"In occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky non solo ha presentato il drone ucraino Palianytsia recentemente sviluppato, ma ha anche preso in giro il leader russo Vladimir Putin in un messaggio video: Zelensky ha definito Putin un "uomo malato e senile della Piazza Rossa a causa della sua retorica nucleare". Il 71enne è noto come un "uomo malato e senile della Piazza Rossa che minaccia costantemente tutti con il bottone rosso", ha detto Zelensky.

11:10 Il Ministero dell'Energia: Più di 500 Villaggi Ucraini Ancora Senza Energia Dopo gli AttacchiPiù di 524 insediamenti in Ucraina sono ancora senza elettricità a seguito degli attacchi dell'infrastruttura energetica della Russia, secondo il Ministero dell'Energia ucraino, come riferito dall'agenzia di stampa statale Ukrinform. Nonostante la situazione energetica sia difficile, non sono state imposte restrizioni ai consumatori. Secondo la dichiarazione, i tecnici hanno già ripristinato l'energia per oltre 7200 persone. Il ministero esorta i cittadini a utilizzare l'energia elettrica con parsimonia e responsabilità, soprattutto nelle serate. A causa dei numerosi attacchi delle truppe russe, il sistema energetico è stato gravemente danneggiato e remains still highly susceptible to disruptions.

10:03 Ucraina: 160 Incontri con le Forze Russe sul Fronte in un Solo GiornoIl comando delle forze armate ucraine ha riferito 160 situazioni di combattimento lungo il fronte ieri, secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine. Gli scontri sono stati particolarmente intensi in dieci settori, con la situazione nella direzione di Pokrovsk che si è rivelata la più critica. Le forze russe hanno iniziato cinque attacchi con 15 missili e 95 attacchi con 127 bombe aeree guidate su posizioni ucraine, nonché città e villaggi.

La polizia ucraina ha riferito che un hotel di Kramatorsk è stato preso di mira dalle truppe russe la scorsa notte, secondo i resoconti ucraini. Un giornalista della Reuters è attualmente disperso, mentre due sono rimasti feriti. Secondo una dichiarazione della Reuters, una squadra di sei persone si trovava nell'Hotel Sapphire quando l'attacco è avvenuto. L'edificio è stato evidentemente colpito da un razzo, come ha dichiarato l'agenzia di stampa. La dichiarazione conclude che un membro della squadra è ancora disperso e due sono stati ricoverati in ospedale per cure. La collaborazione con le autorità locali a Kramatorsk è in corso. Il governatore della regione di Donetsk ha annunciato su Telegram che Kramatorsk è stata attaccata dai russi, ferendo due giornalisti e lasciandone uno disperso. I servizi di emergenza, le autorità e le squadre di soccorso sono stati派遣 al luogo, con operazioni di demolizione e soccorso in corso. Il Ministero della Difesa russo non ha commentato la questione immediatamente. Il

09:54 USA: vendite di elettronica agli Stati Uniti: le nuove regole di esportazione degli USA incontrano critiche dalla CinaLa Cina ha espresso il proprio dissenso riguardo alle restrizioni rafforzate imposte dagli Stati Uniti su numerosi esportatori all'interno del paese. Queste restrizioni hanno disturbato le normali pratiche commerciali e le interazioni internazionali, come dichiarato dal Ministero del Commercio di Pechino. La Cina prenderà misure proporzionali per proteggere i legittimi diritti delle proprie imprese. Il Ministero del Commercio ha risposto a una decisione presa dal governo degli Stati Uniti lo scorso venerdì, che ha inserito 105 aziende - 42 cinesi, 63 russe e 18 di altri paesi - in una lista di restrizioni all'esportazione. Queste aziende sono state targetizzate per motivi come il trasferimento di elettronica statunitense all'esercito russo e la produzione di migliaia di droni utilizzati dalla Russia nella sua invasione dell'Ucraina. Le aziende necessitano ora di licenze difficili da ottenere.

09:29 "250 obiettivi alla portata" per l'Ucraina: ISW chiede l'uso illimitato di missili a lungo raggioL'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW) ha fatto appello all'approvazione illimitata dell'uso da parte dell'Ucraina di armi a lungo raggio sul territorio russo. Nonostante il trasferimento delle forze aeree russe in aree più arretrate, numerosi obiettivi militari rimangono alla portata dei missili ATACMS degli Stati Uniti, in possesso dell'Ucraina ma incapaci di colpire il territorio russo a causa delle restrizioni di Washington. Secondo un'analisi dell'ISW, almeno 250 obiettivi militari e paramilitari russi sono alla portata dei missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina. Tuttavia, solo i lanciarazzi HIMARS e i razzi GLMRS possono essere utilizzati per attacchi sul territorio russo. "Ciò consente all'Ucraina di colpire al massimo venti dei duecento cinquantamila obiettivi", osserva l'ISW.

09:06 Kyiv: 1190 soldati russi "eliminati" in un giornoSecondo i dati ufficiali di Kyiv, le forze russe hanno subito gravi perdite durante la notte. Circa 1190 soldati russi sono stati apparentemente "eliminati" o messi fuori combattimento in un solo giorno, secondo il Ministero della Difesa ucraino. Dal'inizio della guerra a febbraio 2022, il Ministero della Difesa ha dichiarato che un totale di 607.680 soldati russi sono stati "eliminati". Il Ministero della Difesa ha citato nel suo comunicato quotidiano che il nemico aveva anche perso cinque carri armati aggiuntivi (8547). Dal'inizio dell'invasione russa, l'Ucraina ha stimato la perdita di più di 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni dell'esercito russo o la loro distruzione. Tuttavia, questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Mosca è stata riluttante a divulgare informazioni sulle proprie perdite in Ucraina.

08:39 Forza Aerea Ucraina: la maggior parte dei missili e dei droni russi intercettati durante la notteLe forze russe hanno lanciato diversi missili e droni contro l'Ucraina settentrionale e orientale durante la notte, secondo la Forza Aerea ucraina. "La maggior parte dei missili non ha raggiunto i loro obiettivi", ha notato la forza aerea. La Russia ha utilizzato un missile balistico del tipo Iskander-M, un missile cruise del tipo Iskander-K e sei missili guidati. Il numero di missili e droni distrutti non è stato reso noto. Inoltre, otto dei nove droni d'attacco russi sono stati apparentemente abbattuti.

08:08 Sei feriti nell'attacco notturno con razzi a KharkivA seguito di un attacco notturno con razzi nel distretto di Slobidsky dell'oblast' di Kharkiv, il numero di feriti è salito a sei, come riferito dal sindaco della città, Ihor Terekhov, su Telegram, secondo l'agenzia di stampa statale Ukrinform.

07:32 Zelensky elogia il debutto dei droni-robot Palianytsia ucrainiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato l'introduzione dei nuovi droni-robot Palianytsia prodotti in Ucraina. Il leader ucraino ha affermato che questi droni-robot, insieme ad altri progressi militari, sono fondamentali per il paese a causa dei ritardi nelle decisioni di alcuni alleati internazionali. "Oggi si è verificato il primo e vittorioso dispiegamento delle nostre nuove armi", ha dichiarato, come riportato dal "Kyiv Independent". "Un nuovo tipo di drone-robot ucraino, Palianytsia".

06:55 Comandante dell'Azov critica lo scambio di prigionieri: nessun soldato dell'Azov tra i militari liberatiI soldati dell'Azov non facevano parte dello scambio di prigionieri russo-ucraino tenutosi ieri, secondo i resoconti ucraini che citano il comandante del Reggimento Azov, Denys Prokopenko. Il comandante del Reggimento Azov ha criticato l'ultimo scambio e ha espresso delusione per il fatto che non erano stati inclusi combattenti dell'Azov, che sono stati detenuti in captivity russa per più di due anni.

06:14 Governatore: cinque morti in un attacco aereo ucraino nella regione di frontiera russa di BelgorodCinque civili sono rimasti uccisi e 12 feriti - quattro gravemente - in un attacco aereo ucraino notturno nella regione di frontiera russa di Belgorod, hanno dichiarato le autorità regionali. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha riferito che tre minori sono rimasti feriti, di cui due sono stati ricoverati in ospedale. L'Ucraina ha recentemente intensificato gli attacchi sul territorio russo e ha penetrato nella regione di Kursk, che confina con Belgorod, all'inizio di agosto. Belgorod è stato un bersaglio frequente degli attacchi aerei e dei droni ucraini, in risposta agli attacchi dal lato russo.

05:47 Russia: civili feriti negli attacchi dell'UcrainaCinque civili sono rimasti uccisi e 12 feriti in un attacco con l'artiglieria nella città di Rakitnoe nel sud-ovest della Russia, secondo il governatore regionale Vyacheslav Gladkov. Le informazioni non possono essere verificate in modo indipendente e l'Ucraina non ha ancora commentato.

04:26 Sumy: vittime negli attacchi con i razziLa città di Sumy è stata colpita dai razzi, secondo il comando militare regionale. Due attacchi con i razzi sono stati documentati, che hanno causato sette feriti - due dei quali in condizioni critiche - secondo l'agenzia. Le forze russe hanno preso di mira l'infrastruttura civile di Sumy durante la notte di sabato.

03:35 Kharkiv: Due Attacchi di Missile su Due Città Il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Synyehubov, avverte di attacchi di missili lanciati dalle forze russe sulle città di Kharkiv e Chuhuiv. Finora è stato segnalato un solo ferito. A Kharkiv viene segnalata un'esplosione più grande. Il sindaco della città, Ihor Terechov, riferisce di una massiccia esplosione su Telegram e invita la popolazione alla cautela. La causa dell'esplosione è incerta.

03:06 Allerta per Droni da Combattimento Ukrainian Durante la notte è stata emessa un'allerta aerea nell'est e nel sud dell'Ucraina. Le forze aeree ucraine segnalano, tra le altre cose, uno sciame di droni da combattimento Shahed che attraversa il Mar Nero verso la regione meridionale ucraina di Mykolaiv. Si prevedono attacchi russi intensificati intorno al giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che è caduto di sabato. Tuttavia, una significativa ondata di attacchi non si è ancora materializzata.

01:32 L'Ungheria Accusa Bruxelles di Ostacolare gli Approvvigionamenti di Petrolio L'Ungheria sospetta che la Commissione UE sia responsabile del blocco dei rifornimenti di petrolio russo. "La dichiarazione della Commissione UE secondo cui non aiuterà a garantire gli approvvigionamenti energetici per l'Ungheria e la Slovacchia indica un ordine da Bruxelles a Kyiv per (...) creare problemi con gli approvvigionamenti energetici per l'Ungheria e la Slovacchia", afferma il ministro degli Esteri Péter Szijjártó. La Commissione UE non commenta inizialmente. In giugno, il governo ucraino ha aggiunto la compagnia petrolifera russa Lukoil alla lista delle sanzioni e ha bloccato il oleodotto Druzhba, che attraversa anche il territorio ucraino. Questo ha causato una notevole interruzione degli approvvigionamenti di petrolio per i paesi come l'Ungheria e la Slovacchia.

22:12 Soldati Russi Feriscono Quattro Donne in un Attacco a Kupiansk I soldati russi hanno attaccato il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupiansk dell'Oblast' di Kharkiv, ferendo quattro donne, secondo Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione di Kharkiv. "Le forze russe hanno assalito il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupiansk intorno alle 12:00. Di conseguenza, un edificio privato è stato dato alle fiamme", ha menzionato Syniehubov. I feriti sono stati portati in strutture mediche. Le indagini sull'attacco sono in corso.

21:03 Il Ministro della Difesa del Regno Unito Loda la Resilienza dell'Ucraina: Il ministro della Difesa del Regno Unito John Healey elogia l'Ucraina nel giorno dell'Indipendenza in un articolo per "European Pravda". "33 anni fa oggi, l'Ucraina ha dichiarato l'indipendenza, promettendo un futuro più luminoso e prospero come democrazia autosufficiente, liberata dalla stretta della Russia Sovietica", scrive Healey. Nonostante la guerra, gli ucraini celebrano il loro giorno dell'Indipendenza. È una lotta per la sopravvivenza per rimanere una nazione libera e sovrana contro l'invasione violenta e illegale di Putin. "L'Ucraina è stata l'under dog, superata dalle forze militari e dalle risorse della Russia. Oggi, rendiamo omaggio al popolo ucraino", dice Healey. Coraggiosamente combattono sia i militari che i civili. Il Regno Unito si impegna a stare accanto all'Ucraina per tutto il tempo necessario. Ecco perché il Regno Unito lancia oggi una campagna, invitando i cittadini britannici e gli altri in tutto il mondo a esprimere il loro sostegno all'Ucraina. Sui social media, incoraggiano a condividere i post con l'hashtag '#SpeakUpForUkraine', sottolineando che il loro sostegno va oltre l'aiuto militare e finanziario all'amicizia e alla solidarietà.

20:05 Zelensky Promuove Syrsky Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, promuove Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle forze armate ucraine, al grado di generale, come confermato da un decreto di Zelensky. In precedenza, Syrsky aveva il grado di colonnello generale. La promozione è stata meritata per i successi delle truppe ucraine nel respingere le forze russe nella regione di confine di Kursk.

