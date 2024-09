- Manifestazione pacifica per l'azione ambientale all'aeroporto di Francoforte

Individui vestiti di giubbotti di sicurezza e brandendo striscioni hanno occupato l'aeroporto di Francoforte, chiedendo misure più severe in conservazione ambientale. Una dozzina di persone si è riunita tranquillamente nel Terminal 1, i loro cartelli recavano messaggi come "I combustibili fossili sono letali", "Rifiutare gli aiuti finanziari ai combustibili fossili" e "Verità sul cambiamento climatico invece di penalizzazioni".

Secondo un portavoce, questa manifestazione non era diretta ai turisti, ma alle autorità. "Non si tratta di vacanze. Si tratta dell'amministrazione." I dimostranti hanno urlato all'unisono, "Attenzione passeggeri: i combustibili fossili sono letali. Tenete d'occhio il vostro governo." Un musicista che suonava la chitarra ha eseguito una versione modificata di "Volando Sopra le Nuvole" di Reinhard Mey, "Nella catastrofe ambientale, la libertà non dovrebbe avere limiti".

Gli agenti di polizia hanno monitorato la situazione, mantenendo una distanza di sicurezza. La maggior parte dei viaggiatori ha ignorato lo spettacolo. In precedenza, il 25 luglio, i dimostranti del "L'ultima generazione" erano riusciti a infiltrarsi nelle aree sicure dell'aeroporto, incollandosi alle torri di controllo delle piste principali, causando un breve arresto delle operazioni dell'aeroporto.

I dimostranti hanno specificamente identificato l'aeroporto di Francoforte come il loro luogo, esprimendo le loro preoccupazioni per la conservazione ambientale. Nonostante il disturbo, molti passeggeri hanno scelto di ignorare la protesta, concentrandosi sui loro prossimi viaggi.

