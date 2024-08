- Manifestazione contro l'AfD a Erfurt

Migliaia di persone si uniscono in un atto di resistenza contro l'AfD a Erfurt, un giorno prima del voto regionale. La coalizione "Occupa i Seats" organizza una manifestazione che attraversa il cuore della città fino alla Domplatz, scelta dall'AfD per il suo comizio elettorale finale. Si prevede la presenza del leader di spicco dell'estrema destra dell'AfD e candidato principale Björn Höcke, insieme alla presidente federale Alice Weidel. Con le elezioni per il nuovo parlamento della Turingia in programma domenica, dopo una campagna politica carica, i residenti si oppongono fermamente alle vedute di estrema destra dell'AfD.

Contrasti ideologici

"Non permetteremo all'AfD di monopolizzare l'attenzione del weekend elettorale con la sua retorica di destra intollerante, intimidire i residenti e utilizzare la nostra città come palcoscenico per il suo discorso d'odio", ha dichiarato la coalizione. In precedenza, migliaia di persone avevano manifestato per le strade di Erfurt contro l'estremismo di destra e la deriva verso ideali conservatori.

I recenti sondaggi in Turingia suggeriscono fluttuazioni minime tra i partiti. L'AfD è in testa con valutazioni tra il 29 e il 30%. La CDU, BSW e la Sinistra sono molto indietro. Un totale di 1,66 milioni di abitanti della Turingia sono chiamati alle urne per le elezioni regionali di domenica.

