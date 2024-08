Manifestazione contro l'AfD a Erfurt

La sera prima delle elezioni statali della Turingia, numerosi individui si uniscono a una protesta contro l'AfD a Erfurt. Una manifestazione, guidata dall'unione "Occupate i posti", attraversa il centro della città e si dirige verso il Domplatz, dove l'AfD avrebbe dovuto ospitare il suo evento di chiusura della campagna elettorale. Tra le figure di estrema destra dell'AfD e il candidato chiave Björn Höcke, la co-portavoce federale Alice Weidel avrebbe dovuto fare un'apparizione. Domenica, un nuovo parlamento della Turingia sarà scelto dopo una campagna politica infuocata.

L'alleanza ha espresso: "Non lasceremo all'AfD di monopolizzare il fine settimana delle elezioni con i loro pericolosi commenti estremisti, spaventare la popolazione e utilizzare la nostra città come piattaforma per la loro propaganda". Una settimana prima, decine di migliaia a Erfurt si sono mobilitate contro l'estremismo di destra e uno spostamento politico a destra.

I sondaggi finali in Turingia hanno indicato una minima varianza tra le ideologie dei partiti. L'AfD era in testa con valori compresi tra il 29 e il 30%. La CDU, BSW e la Sinistra erano notevolmente indietro. Circa 1,66 milioni di Turingiani sono chiamati a votare domenica.

L'unione "Occupate i posti" ha giocato un ruolo significativo nella protesta contro l'AfD, con l'obiettivo di contrastare la loro presenza e i loro messaggi durante il fine settimana delle elezioni in Turingia. Nonostante essere una minoranza, l'Unione si aspettava di avere una rappresentanza modesta nel nuovo parlamento della Turingia, come indicato dai sondaggi finali.

