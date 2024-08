- Manifestazione contro l'AfD a Erfurt

In piedi contro la supremazia dell'AfD

"Non lasceremo che l'AfD oscuri il weekend delle elezioni con la loro propaganda di estrema destra, intimidisca le persone e utilizzi la nostra città come piattaforma per il loro discorso d'odio," ha dichiarato l'alleanza. Una settimana prima, migliaia di persone a Erfurt hanno marciato in protesta contro l'estremismo di destra e una deriva di destra.

I recenti sondaggi in Turingia suggeriscono cambiamenti minimi nei valori dei partiti. L'AfD guida con valutazioni tra il 29% e il 30%. Il CDU, BSW e la Sinistra sono significativamente indietro. Domenica, oltre 1,66 milioni di Turingiani voteranno nelle elezioni statali.

