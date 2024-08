- Manifestazione contro la chiusura della moschea durante i servizi religiosi del venerdì

Circa ottanta individui si sono riuniti nuovamente per una manifestazione pubblica di venerdì, questa volta fuori dalla Moschea Blu chiusa situata sull'Alster esterno di Amburgo. Protestavano contro il sequestro della chiesa guidato dal Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD). Uno striscione recitava "Faeser sta violando la Costituzione", mentre un altro dichiarava "Vogliamo indietro la nostra moschea".

Faeser aveva proibito l'organizzazione gestionale della moschea, il Centro Islamico Amburgo, etichettato come estremo e sotto il controllo iraniano, cinque settimane prima. Di conseguenza, la Moschea Blu è rimasta chiusa. "Il nostro luogo di culto abituale ci è stato portato via, ci è stato portato via anche solo la vista", ha affermato un oratore prima della preghiera vera e propria.

Il giovedì, il consiglio comunale di Amburgo ha imposto un regolamento secondo cui la preghiera del venerdì non era più permessa sulla Schönes Panorama Street direttamente di fronte alla moschea. Invece, i partecipanti erano obbligati a riunirsi a distanza su un marciapiede recintato con un parcheggio per evitare di disturbare il traffico. Gli agenti di polizia hanno garantito il rispetto delle norme sul rumore utilizzando decibelometri, poiché erano state avanzate lamentele dalla comunità circostante alla moschea nelle settimane precedenti.

"Affermeremo costantemente il nostro diritto di pregare", ha dichiarato l'oratore. "Anche se dobbiamo pregare in una stalla. Allora pregheremo lì".

La Ministra dell'Interno federale Nancy Faeser, appartenente alla SPD, ha avviato il sequestro della chiesa dell'organizzazione gestionale della Moschea Blu, la posizione della SPD in merito rimane incerta in questo contesto. Nonostante fosse proibita dall'operare da cinque settimane, i sostenitori della SPD si sono riuniti in protesta fuori dalla moschea, chiedendo "Ridateci la nostra moschea".

