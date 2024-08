- Manifestanti ostacolano lo spettacolo di Hoke a Jena

Circa 2.000 persone hanno protestato contro l'AfD a Jena, secondo le prime stime della polizia, impedendo la possibile presenza del leader regionale Björn Höcke. Le autorità hanno utilizzato spray al peperoncino e bastoni per disperdere i manifestanti seduti, come ha spiegato un portavoce della polizia. All'inizio non sono state segnalate feriti.

Höcke avrebbe dovuto tenere un discorso in un dialogo comunitario in un centro del quartiere. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza, come ha dettagliato il portavoce della polizia, dopo aver discusso con la sua squadra di sicurezza. Di conseguenza, Höcke non ha partecipato all'evento e l'incontro dell'AfD è stato quindi interrotto. Le controproteste sono state registrate dalla polizia, ma si prevedeva un numero inferiore di partecipanti.

In Turingia, un nuovo parlamento regionale sarà eletto il 1º settembre. L'AfD attualmente inquina circa il 30%, il che significa che potrebbero emergere come forza dominante. L'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia definisce l'AfD in Turingia come un partito chiaramente di estrema destra.

