- Manifestanti interrompono la cerimonia di lutto con il saluto nazista e la retorica di estrema destra

Agli eventi commemorativi per le vittime dell'attacco a Solingen, si sono registrati commenti ostili da parte di dissidenti nella metropoli del Reno-Vestfalia. Come riportato dalla polizia di Wuppertal in tarda serata di lunedì, alcuni partecipanti a una manifestazione hanno gridato lo slogan "La Germania per i tedeschi, gli stranieri fuori". Inoltre, un dimostrante avrebbe eseguito il saluto nazista. Lunedì si sono svolti vari eventi a Solingen per onorare le vittime dell'attacco.

Le autorità di Solingen avviare procedimenti legali

La manifestazione in questione, nota per i suoi slogan, ha attirato circa 120 partecipanti, secondo la polizia. I contro-demonstranti hanno parzialmente bloccato il percorso. A causa degli slogan, la polizia ha disperso l'assembramento e avviato procedimenti legali. Dopo lo scioglimento, si è formata una manifestazione improvvisata con circa cento partecipanti, durante la quale un sospetto avrebbe esibito il saluto nazista. Ciò ha portato a una denuncia penale, secondo le autorità.

In memoria delle vittime, si sono svolte diverse assemblee con un totale di diverse centinaia di partecipanti a Solingen lunedì, tra cui una veglia. In un festival della città di Solingen dello scorso venerdì, tre persone sono state uccise e altre otto ferite, alcune gravemente. L'imputato, un siriano di 26 anni, si è costituito sabato e è stato arrestato. La Procura federale sta esaminando per sospetta attività terroristica.

La polizia di Wuppertal ha riferito che durante lo scioglimento della manifestazione controversa, un partecipante ha eseguito il saluto nazista, riproducendo il controverso saluto hitleriano. Anche nella successiva manifestazione improvvisata, un altro individuo ha esibito lo stesso gesto offensivo.

