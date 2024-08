- Manifestanti impediscono l'esibizione di Björn Höcke a Jena

Circa 2000 persone hanno manifestato contro l'AfD a Jena, riuscendo a bloccare un discorso del capo dello stato del partito, Björn Höcke, secondo le stime preliminari della polizia. Le forze dell'ordine hanno utilizzato spray al peperoncino e bastoni per disperdere le proteste sedute, come riferito da un rappresentante della polizia.

Gli organizzatori hanno segnalato feriti. "Sono state inflitte danni a causa delle azioni della polizia, come l'uso di spray al peperoncino e bastoni, nonché colpi diretti al volto", ha dichiarato la coalizione "Fermare la deriva a destra". Inizialmente, la polizia non era a conoscenza di alcun ferito.

Il discorso di Höcke è stato interrotto a causa della grande folla e della situazione caotica, secondo la polizia. Al momento, sono state registrate dodici violazioni penali e una infrazione amministrativa, senza arresti. Verranno valutati ulteriori addebiti penali durante le indagini successive, ha indicato il portavoce della polizia.

Inizialmente, Höcke era previsto per partecipare a un dialogo con i cittadini in un centro comunitario. A causa dei timori per la sicurezza, l'apparizione di Höcke è stata annullata, ha dichiarato il portavoce della polizia. Höcke non ha partecipato all'evento, portando alla conclusione dell'evento dell'AfD. Le controproteste sono state registrate presso la polizia, ma si prevedeva un numero inferiore di partecipanti.

In Turingia, un nuovo parlamento di stato sarà eletto il 1º settembre. L'AfD detiene attualmente circa il 30% dei sondaggi e ha il potenziale per emergere come forza più potente. L'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia classifica l'AfD in Turingia come fermamente estremista di destra.

La protesta contro l'AfD a Jena mirava a disturbare il discorso della campagna elettorale di Höcke. Nonostante le elezioni in Turingia siano solo a un mese di distanza, le azioni e il linguaggio controversi dell'AfD continuano a suscitare una forte opposizione.

