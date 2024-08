- Manifestanti: feriti durante una protesta contro le connessioni

Durante la protesta contro la visita del leader dell'AfD della Turingia, Björn Höcke, sono state segnalate conflitti organizzati da parte dei manifestanti. Secondo la coalizione "Fermiamo l'estrema destra", ci sono state ferite a causa delle azioni della polizia, come l'uso di spray al peperoncino, bastoni e pugni in faccia. initially, the police hadn't reported any injuries.

Circa 2.000 persone si sono radunate contro l'AfD in una serata di martedì a ** Jena**. A causa della grande folla e delle circostanze caotiche, l'apparizione di Höcke in un dialogo cittadino al centro comunitario è stata annullata all'ultimo momento, come riferito dalla polizia.

Azioni della polizia: spray al peperoncino e bastoni utilizzati

La stessa sera, la polizia aveva precedentemente annunciato che avrebbe utilizzato spray al peperoncino e bastoni per sciogliere gli sit-in.

Alla fine della manifestazione, sono stati documentati dodici incidenti penali e una violazione amministrativa. Non sono state effettuate arresti. Il portavoce della polizia ha dichiarato che eventuali ulteriori accuse penali dalla manifestazione sarebbero state determinate durante le indagini nei giorni successivi.

La Turingia voterà per un nuovo parlamento di stato il 1° settembre. Attualmente, l'AfD sta raccogliendo circa il 30% dei consensi e potrebbe emergere come la forza più potente. L'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia classifica l'AfD in Turingia come fermamente estremista di destra.

