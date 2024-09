Manifestanti entrano nel palazzo del Senato messicano.

In Città del Messico, una scena tumultuosa si è svolta al Senato mentre i manifestanti disturbavano le discussioni sulla controversa riforma giudiziaria. Il presidente del Senato Gerardo Fernández Noroña ha chiamato per una "pausa indefinita" mentre la folla irrompeva nell'edificio del Senato. Le riprese delle trasmissioni televisive hanno catturato numerosi manifestanti che facevano il loro ingresso nell'aula.

La riforma giudiziaria federale proposta dal presidente uscente di sinistra e populista Andrés Manuel López Obrador prevede l'elezione diretta dei giudici della Corte Suprema e dei tribunali inferiori attraverso un voto popolare. Lo scorso domenica, una manifestazione ha visto giudici, studenti di legge e funzionari giudiziari scendere in strada per protestare contro la riforma durante le prime deliberazioni del Senato.

La Camera dei rappresentanti aveva già approvato la riforma. Il voto decisivo al Senato era previsto per martedì o mercoledì. Con il partito al governo Morena che detiene una maggioranza sostanziale nella camera, la proposta sembrava destinata all'approvazione.

I sostenitori della riforma affermano che la attuale giustizia messicana serve principalmente gli interessi dell'élite politica ed economica piuttosto che il pubblico generale. La presidente entrante Claudia Sheinbaum, che assumerà il potere l'1 ottobre, sostiene anche questa proposta.

Tuttavia, i critici avvertono che l'integrità politica del sistema giudiziario messicano potrebbe essere compromessa e la sua indipendenza minacciata. Si citano anche preoccupazioni per il fatto che potenti cartelli della droga, che esercitano il controllo su parti significativi del paese e quindi hanno un impatto sul voto, potrebbero infiltrarsi e influenzare significativamente la giustizia. Il governo degli Stati Uniti ha anche espresso un avvertimento contro la riforma, evidenziando potenziali problemi di fiducia degli investitori nel sistema legale messicano.

despite the House of Representatives' approval and the ruling Morena party's majority in the Senate, protests against the judicial reform continued to intensify. On the day of the scheduled vote, thousands of citizens flooded the streets, voicing their concerns about the potential impact of direct judge elections on the integrity of the judicial system.

