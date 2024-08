- Manifestanti del settore della produzione di dolci organizzano una manifestazione ad Amburgo.

Nel conflitto salariale nel settore della produzione di caramelle, circa 450-500 lavoratori di Amburgo hanno manifestato per le strade, secondo le stime dei sindacati. Il sindacato Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ha organizzato questa azione. Lo sciopero ha coinvolto i lavoratori di Amburgo, Schleswig-Holstein e Bassa Sassonia. L'NGG prevede che circa 650 lavoratori potrebbero aver partecipato allo sciopero.

Il sindacato ha deciso di abolire gli accordi salariali locali nell'industria delle caramelle, come annunciato a maggio. L'NGG sta spingendo con forza per diverse rivendicazioni, tra cui un aumento salariale del 9,9%, che equivale ad almeno 360 euro al mese. La durata di questo aumento dovrebbe essere di dodici mesi.

Circa una settimana fa, secondo l'NGG, circa 500 dipendenti hanno partecipato a una manifestazione a Lubecca. Ci sono circa 5.000 lavoratori coinvolti nelle operazioni controllate dal sindacato in questa regione salariale.

Le richieste sono notevolmente diverse

La Federazione tedesca dell'industria delle caramelle (BDSI), con sede a Bonn, ha confermato, su richiesta, che i datori di lavoro ad Amburgo e Schleswig-Holstein offrono un aumento salariale del 3,1 e del 2,6% in due fasi su un periodo di 28 mesi. In Bassa Sassonia e Brema, propongono un aumento salariale del 2,8 e del 2,2% in due fasi su un periodo di 27 mesi.

L'NGG afferma che i colloqui per Amburgo e Schleswig-Holstein continueranno il 28 agosto e quelli per la Bassa Sassonia e Brema si terranno il 5 settembre. La BDSI è l'associazione dei datori di lavoro per tutte le regioni salariali e sostiene le associazioni regionali. Secondo la BDSI, sono in corso trattative in sei regioni salariali e i contratti sono ancora validi in altre tre regioni.

