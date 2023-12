Manifestanti anti-Rohingya prendono d'assalto il centro di accoglienza per rifugiati in Indonesia chiedendo l'espulsione

Una grande folla di studenti indonesiani ha preso d'assalto mercoledì un centro congressi che ospitava centinaia di rifugiati Rohingya provenienti dal Myanmar nella città di Banda Aceh, chiedendo che venissero espulsi, come mostrano i filmati della Reuters.

Un portavoce della polizia della città di Banda Aceh non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

I filmati hanno mostrato gli studenti, molti dei quali indossavano giacche verdi, correre nell'ampio seminterrato dell'edificio, dove una folla di uomini, donne e bambini Rohingya erano seduti sul pavimento e piangevano per la paura. I Rohingya sono stati poi condotti fuori dalle autorità, alcuni con i loro effetti personali in sacchi di plastica, e portati su camion per essere trasportati in rifugi alternativi, mentre i manifestanti guardavano.

I rifugiati rohingya hanno sperimentato una crescente ostilità e rifiuto in Indonesia, mentre la gente del posto è frustrata dal numero di imbarcazioni che arrivano con la minoranza etnica, che affronta la persecuzione nel Myanmar a maggioranza buddista.

Il Presidente indonesiano Joko Widodo ha accusato il recente aumento degli arrivi di traffico di esseri umani e ha promesso di collaborare con le organizzazioni internazionali per offrire un rifugio temporaneo.

Gli arrivi tendono ad aumentare tra novembre e aprile, quando i mari sono più calmi, con i Rohingya che prendono barche per la vicina Thailandia e per l'Indonesia e la Malesia, a maggioranza musulmana.

Wariza Anis Munandar, una studentessa di 23 anni di Banda Aceh, intervenendo a una precedente manifestazione di protesta in città mercoledì, ha chiesto la deportazione dei Rohingya, mentre un'altra studentessa, la ventenne Della Masrida, ha detto che "sono venuti qui senza essere invitati, si sentono come se fosse il loro Paese".

Un portavoce dell'UNHCR Indonesia non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sull'incidente di mercoledì.

All'inizio del mese l'UNCHR ha dichiarato di essere "allarmato" per le notizie di respingimenti in Indonesia.

L'Indonesia non è firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951, ma ha una storia di accoglienza dei rifugiati in caso di arrivo.

Per anni, i Rohingya hanno lasciato il Myanmar, dove sono generalmente considerati come intrusi stranieri provenienti dall'Asia meridionale, a cui viene negata la cittadinanza e che sono sottoposti ad abusi.

