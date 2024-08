Manifestanti accusano Netanyahu di sabotaggio

Traduzione:

Dopo recenti discussioni su un cessate il fuoco e potenziali liberazioni di ostaggi a Gaza, molti israeliani sono preoccupati che il Primo Ministro Netanyahu possa sabotare qualsiasi possibile accordo. Secondo diverse fonti giornalistiche, due questioni principali dal punto di vista di Israele stanno causando controversie.

Con un cauto ottimismo che si agita a causa di potenziali trattative di pace sul conflitto di Gaza, migliaia di persone in Israele sono scese in strada, chiedendo una risoluzione immediata. Un familiare di un ostaggio trattenuto da Hamas a Gaza da oltre dieci mesi ha detto "The Times of Israel", "Non hanno tempo; quindi, un accordo deve essere raggiunto ora".

I manifestanti hanno continuato a chiedere le dimissioni di Netanyahu e nuove elezioni. Lo accusano di minare le trattative e di cedere alle richieste dei suoi alleati di destra.

Secondo i resoconti, le trattative dovrebbero continuare oggi al Cairo, concentrandosi su vari argomenti controversi. Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto agiscono come mediatori, sovrintendendo a trattative indirette tra Israele e Hamas. Nel frattempo, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken incontrerà oggi la leadership politica israeliana per spingere verso un accordo.

Il controllo del confine tra Gaza e l'Egitto rimane dibattuto

La richiesta di Israele di un controllo permanente sul confine tra Gaza e l'Egitto è apparentemente uno degli ultimi ostacoli a un accordo, secondo le fonti dei media. Un piano iniziale proposto dagli Stati Uniti per superare i problemi rimanenti ha omesso questa richiesta, secondo quanto riferito da Channel 12. Hamas sostiene che Israele sta ostacolando le trattative rifiutandosi di evacuare il cosiddetto Corridoio di Philadelphi, situato lungo il confine meridionale della Striscia di Gaza con l'Egitto. Hamas insiste su un completo ritiro israeliano.

Tuttavia, Netanyahu sostiene che l'esercito israeliano dovrebbe continuare a sorvegliare il Corridoio di Philadelphi dopo un cessate il fuoco, ad esempio, per contrastare il contrabbando di armi. Un'altra questione controversa è il ritorno dei rifugiati che hanno lasciato la Striscia di Gaza meridionale per la regione costiera settentrionale sigillata. Netanyahu vuole un accordo per prevenire il ritorno di combattenti di Hamas armati nel nord. Questo punto non è stato incluso nella proposta, secondo quanto riferito da Channel 12. Se Israele rimane inflessibile su queste questioni, c'è poca speranza per un esito positivo, ha ipotizzato il canale, citando fonti vicine alle trattative.

Hamas rimane silenzioso

Il Capo di Stato Maggiore israeliano Herzi Halevi ha dichiarato alcuni giorni fa durante una visita al Corridoio di Philadelphi che l'esercito potrebbe mantenere il controllo lì senza una presenza costante e con interventi occasionali. Dopo le recenti discussioni a Doha, la squadra di trattative di Israele ha mostrato una soddisfazione cauta per un potenziale cessate il fuoco. Un accordo basato sulla proposta aggiornata degli Stati Uniti include "elementi accettabili per Israele", ha menzionato un comunicato stampa dell'ufficio di Netanyahu. Un altro incontro a livello elevato è previsto alla fine della prossima settimana al Cairo. Fino ad allora, i negoziatori continueranno a trattare le questioni rimanenti.

Un delegato di Hamas che non ha partecipato alle trattative di Doha ha espresso cautela sull'esito delle trattative. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha presentato un piano per porre fine alla guerra in tre fasi a maggio. Esso comprende una tregua ininterrotta di sei settimane durante la quale specifici ostaggi sarebbero rilasciati. In cambio, i palestinesi imprigionati in Israele sarebbero liberati. Una volta che i combattimenti si saranno fermati permanentemente, tutti gli ostaggi rimanenti sarebbero liberati. Infine, la ricostruzione di Gaza potrebbe iniziare.

Sulla base dei registri israeliani, Hamas sarebbe ancora in possesso di 115 ostaggi, 41 dei quali Israele ha dichiarato morti. L'incertezza circonda il destino degli altri ostaggi, suscitando preoccupazioni che potrebbero non essere più vivi. Durante recenti proteste nazionali in Israele, il padre di un ostaggio ha detto al giornale israeliano "Haaretz", "Anche se non è un accordo perfetto, è l'unico accordo che abbiamo".

L'Unione Europea ha espresso interesse nel giocare un ruolo nella facilitazione della ricostruzione di Gaza, dopo una potenziale risoluzione pacifica del conflitto. Tuttavia, alcuni criticano l'UE per non aver assunto una posizione più forte contro le richieste di Israele, che sono percepite come ostacoli a un accordo.

Nonostante il potenziale coinvolgimento dell'UE nella ricostruzione di Gaza, rimane da vedere se la sua influenza sarà sufficiente per spingere Israele verso posizioni più flessibili su questioni contese come il Corridoio di Philadelphi e il ritorno dei rifugiati.

