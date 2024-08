Manifestanti a Jena che ostacolano la performance di Hoke

Intorno a due settimane prima delle elezioni statali della Turingia, l'attesa apparizione del leader regionale di AfD, Björn Höcke, è stata interrotta. Più di 2.000 manifestanti, secondo le prime stime della polizia a Jena, si sono radunati contro AfD, bloccando effettivamente l'arrivo di Höcke. Un portavoce della polizia ha confermato che l'evento è stato annullato, con l'uso di spray al peperoncino e bastoni per disperdere eventuali sit-in. Non sono state segnalate feriti inizialmente.

Inizialmente, Höcke avrebbe dovuto partecipare a un dialogo con i cittadini in un centro comunitario. A causa di preoccupazioni per la sicurezza, la sua apparizione è stata ultimately cancellata dopo aver consultato la sua squadra di sicurezza, secondo un portavoce della polizia. Höcke non è riuscito a raggiungere il centro comunitario, ponendo fine all'evento di AfD. Più tardi quella sera, la polizia ha annunciato che la partecipazione di Höcke è stata improvvisamente interrotta a causa del gran numero di partecipanti e della situazione caotica sul posto.

Le contromanifestazioni previste erano state registrate presso la polizia, ma si prevedeva un numero inferiore di partecipanti. Le autorità hanno registrato 12 reati penali e 1 reato amministrativo. Non sono state segnalate arresti inizialmente.

Il nuovo parlamento statale della Turingia sarà eletto il 1° settembre. AfD è attualmente in pole position con circa il 30%, il che potrebbe renderla la forza politica più forte. L'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia classifica AfD in Turingia come fermamente classificata come estremista di destra.

